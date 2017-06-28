Цифра в 23,7 процента работающего населения поражает воображение

Думитру БАРБАЛАТ

По предложению министерства труда, социальной защиты и семьи, сегодня правительство рассмотрит проект плана действий по внедрению в 2017 году национальной стратегии занятости населения на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением правительства №1473/2016.

Предусмотрено выполнить множество мероприятий. И все в основном по разработке всевозможных проектов. Какие-либо конкретные показатели, ожидаемые в результате внедрения мероприятий плана, не приводятся. Зато стоимость плана и разработки проектов оценена в 1,21 миллиарда лей.

В информационной ноте к проекту приведены некоторые данные.

Доля занятого населения в 2016 году составила 40,8 процента. Это, по определению НБС, доля занятого населения в возрасте от 15 лет и старше, которые за отчетный период отработали хотя бы один час (!) в неделю, по отношению к общему количеству населения того же возраста. Кто и как учитывает отработанный час в неделю - никто не может объяснить.

По данным НБС, занятое население составляет около 717 тысяч. По отношению к 3,02 миллиона данной категории это 23,7 процента, а не 40,8, как утверждает минтруд.

По тем же данным минтруда в 2016 году официально было зарегистрировано всего 50 тысяч безработных. Из них были трудоустроены 17,6 тысячи. То есть как бы большой проблемы с безработными официально нет. Они ведь составляют менее двух процентов от трудоспособного населения. Но тогда почему и для чего на 2017 год требуются 1,21 миллиарда лей?