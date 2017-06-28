Анализ. Какую войну может развязать Россия против Молдовы

Россия может завовевать Молдову с помощью сил Приднестровья, воинских контингентов в Крыму и Западном военном округе и Черономорского флота. Эксперты провели исследование и представили детальный анализ того, как РФ может завоевать Республику Молдова и почему нам необходимо срочно сближаться с НАТО.

Институт юридических и политических исследований Академии наук Молдовы и Центра информации и документации НАТО организовали 27 июня круглый стол на тему «Риски и угрозы национальной безопасности Республика Молдова. Как их избежать?» В этот же день президент РМ Игорь Додон отозвал Проект стратегии национальной безопасности и План действий по его внедрению.

К теме национальной безопасности эксперты подошли многосторонне. Ученые и представители гражданского общества говорили о геополитике, информационной войне как части гибридной и об угрозах безопасности на границе страны, а также о прямых военных угрозах, с которыми должна справиться Молдова.

Угроза безопасности РМ не гипотетическая — это реальное положение вещей, которое приобретает все более явные очертания в рамках гибридной войны. В будущем эта ситуация может перерасти в настоящую войну. По мнению участников круглого стола, Молдова должна вступить в НАТО. Эксперты также пришли к выводу, что РМ не сможет в одиночку справиться с угрозами, которые могут прийти из восточных регионов страны, а именно Приднестровья.

Анализ возможной войны

Представитель Военной академии вооруженных сил им. Александру чел Бун, полковник Юрие Гырнец рассказал о том, где может находиться Республика Молдова с военно-географической точки зрения.

По его словам, западное стратегическое направление европейского театра военных действий начинается с Урала и заканчивается на западном побережье Франции. Северо-восточное направление включает в себя Подольскую возвышенность между Западными Карпатами и Днестром и проходит по оси Киев-Тирасполь-Кишинев-Яссы. Другое оперативное направление — южно-украинское, которое проходит через юг Молдовы.

«Я пришел к выводу, что есть много угроз и рисков военного характера в адрес безопасности Молдовы. В первую очередь, вооруженные силы так называемой приднестровской молдавской республики и Оперативной группы российских войск (ОГРВ), размещенных в восточных районах Молдовы. Во-вторых, речь идет о вооруженных силах РФ на полуострове Крым и в Западном военном округе», — сказал полковник Юрие Гырнец.

Составы в восточных районах

Республика Молдова может столкнуться с двумя типами войны — конфликтом малой интенсивности или высокой. В первом случае военные действия будут проводиться лишь на одном стратегическом направлении, если же начнется тотальная война, то будут задействованы два или три оперативно-стратегических направления.

По мнению эксперта, высока вероятность, что вспыхнет конфликт малой интенсивности. Он, по словам эксперта, начнется на центрально-украинском направлении и причинит вред окружающей среде. Врагом будет объявлена Россия, в частности так называемые вооруженные силы Приднестровья вместе с ОГРВ.

Состав так называемых вооруженных сил Приднестровья исчисляется 10-15 тыс. человек. Благодаря мобилизации 5-10% населения, это число может вырасти до 23,5 тыс. военных. Количество военнослужащих позволит сформировать семь-восемь бригад моторизированной или легкой пехоты.

Кроме того, численность ОГРВ составляет две-три тысячи человек, что составляет одну мотострелковую бригаду. По словам эксперта, возможность мобилизации в ОГРВ маленькая, несмотря на наличие организаторского ядра. Он также отметил хорошую боевую подготовку военных и обеспеченность оружием, техникой и боеприпасами.

Как будет разворачиваться конфликт малой интенсивности

На центрально-украинском направлении российско-приднестровские вооруженные силы могут проводить операции глубиной 50-60 км и продолжительностью до четырех дней.

Если начнется конфликт малой интенсивности, то на первом этапе акцент будет сделан на информационных операциях. Затем начнется многосторонняя поддержка сепаратистских действий на территории Гагаузии. На втором этапе начнутся военные действия под предлогом миротворческой операции: российско-приднестровские войска будут наносить артиллерийские удары по главным объектам инфраструктуры и проводить спецоперации против вооруженных сил Молдовы, после чего начнутся наступательные операции. Завершение войны будет отмечено постконфликтными операциями и установлением мира.

Тотальная война

Юрие Гырнец считает, что вероятность начала тотальной войны против Республики Молдова крайне мала, из-за деструктивного характера такого рода действий. Тотальная война пойдет как минимум по двум направлениям: центрально- и юго-украинскому. Участники конфликта, по словам полковника, будут куда более внушительными, а капитуляция Молдовы, скорее, технический вопрос.

Вероятнее всего, в тотальную войну будут вовлечены так называемые вооруженные силы Приднестровья, ОГРВ, Вооруженные силы РФ, размещенные в Крыму и Западном военном округе.

Соответственно, Россия вступит в войну с войсками, размещенными в Крыму — примерно 30 тыс. военнослужащих или семь мотострелковых бригад, а также Черноморским флотом. Кроме того, есть ещё состав Западного военного округа, который достигает 67 тыс. военнослужащих, примерно 15 мотострелковых бригад. Полковник высоко оценил их боевую подготовку, обеспеченность оружием, техникой и боеприпасами. По его словам, у России есть дополнительное преимущество, благодаря авиации и ракетам типа «Искандер» с дальностью до 600 км.

В рамках тотальной войны будут осуществляться операции глубиной 80-100 км на территории всей Молдовы. Продолжительность войны — 6-7 дней.

Она начнется с информационно наступления и поддержки сепаратизма. Затем последует вторжение под предлогом миротворческой операции, которая будет заключаться в ударах по главным военно-политическим, экономическим целям и объектам инфраструктуры. После этого в сердце республики высадится воздушный десант, начнется сухопутная наступательная операция.

По мнению эксперта, молдавские власти должны проанализировать угрозы военного порядка и подготовить национальную систему обороны для быстрой реакции. Он также считает, что в Национальную стратегию обороны следует включить понятие «Всенародной войны для защиты Родины».

Как сообщили организаторы круглого стола, по итогам беседы и предложенных рекомендаций будет составлена резолюция, которую передадут правительству и профильной парламентской комиссии. Участники мероприятия отметили, что приветствуют сотрудничество с Академией наук, потому что это совместный стратегический подход академической среды, гражданского общества и СМИ. Таким образом, по их словам, становится возможным передать единое послание и повлиять на разработку стратегии национальной безопасности.