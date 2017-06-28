Шевчук считает, что заведенное на него дело — месть Красносельского

Евгений Шевчук объяснил, почему его лишили иммунитета и завели на его имя дело. По мнению бывшего лидера Тирасполя, это «сведение счетов» между нынешней властью и её оппонентами. Он отметил, что после избрания Красносельского, Шевчук был лишен всех прежних социальных гарантий, включая неприкосновенность, «о чем меня официально уведомил глава администрации президента еще в феврале».

«Что касается снятия с меня неприкосновенности, то в связи с изменениями законодательства, которые были осуществлены еще до президентских выборов, я после избрания нового президента был лишен всех прежних социальных гарантий, включая неприкосновенность, о чем меня официально уведомил глава администрации президента еще в феврале. Привилегии, льготы и так далее оставлены только для первого президента и тех последующих президентов, которые выйдут на пенсию. Поэтому все это четко спланированный, заказной сценарий, цель которого – сохранение власти», — написал Шевчук на своей странице в Facebook.

Сегодня «депутаты» так называемого Верховного совета Приднестровья по предложению генерального прокурора региона Анатолия Гурецкого лишили Шевчука иммунитета. По словам Гурецкого, Шевчук создал Стабилизационный фонд, на который было перечислено со специализированного газового счёта (на данный счёт зачислялись средства за потреблённый газ) почти 83 млн приднестровских рублей — порядка $8 млн.