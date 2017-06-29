Зашифрованное послание президента Додона. Ожидается взрыв в Молдавской политике?

Большинство политических аналитиков, политиков и журналистов упустили из виду одно заявление президента Игоря Додона, которое, при более внимательном рассмотрении, предрекает большие перемены в молдавской политике.

Точнее, речь идет о заявлении президента о том, что он поддерживает реформу правительства, и готов принять отставку нынешнего кабинета министров под руководством Павла Филипа. «Нам необходима реформа правительства, у нас слишком много чиновников. А еще лучше было бы, если вследствие этой реформы у нас появилось бы другое правительство», — заявил Игорь Додон, добавив, что отставка Павла Филипа ускорила бы проведение досрочных парламентских выборов. «Если нынешний премьер-министр Павел Филип ушел бы в отставку, я бы выдвинул нового кандидата на должность премьера. Это стало бы кратчайшим путем к досрочным парламентским выборам», — отметил президент.

Некоторым может показаться, что это бравада чистой воды, но если это заявление президента связать с рядом сценариев, которые в последнее время интенсивно обсуждаются (неофициально) в политической среде, тогда все предстанет в совершенно ином свете. Первым сценарием такого рода является то, что в ближайшее время правительство Павла Филипа могло бы быть отправлено или подало бы в отставку. Некоторые утверждают, что премьер сам может подать в отставку, мотивируя это чем-то вроде: мавр сделал свое дело – мавр может уходить.

Другие думают, что некоторые сюрпризы могут ждать нас вследствие выдвижения двух вотумов недоверия, недавно выдвинутых либерал-демократами и социалистами (несмотря на то, что правительство имеет политическую поддержку, тот факт, что у нас нет объявленного парламентского большинства, является серьезным поводом для разнообразных предположений). Также бытует мнение, что сюрпризы может преподнести и Конституционный суд, в который недавно обратились либерал-демократы, требующие возвращения к Постановлению о назначении правительства Филипа от 20 января 2016 года (несмотря на то, что запрос, с которым они обратились, является очень узким, он оставляет много места для интерпретаций).

Вторым сценарием может стать объявление досрочных парламентских выборов вследствие ожидаемого изменения избирательной системы. Даже если многие отвергают такую возможность, мотивируя тем, что изменения в отношении выборов можно проводить минимум за год до них, многие допускают такую возможность. Тем более, что необходимость в проведении выборов может возникнуть вследствие правительственного кризиса, как о том заявляет и президент Игорь Додон.

Итак, у нас есть два возможных сценария (смена правительства и досрочные парламентские выборы) и оба они предполагают отставку/отстранение Павла Филипа. В сложившейся ситуации, заявление главы государства нужно рассматривать с большим вниманием и читать между строк. Игорь Додон опытный политический игрок и не бросает слов на ветер. Возможно, президенту что-то известно, и он предвосхищает события и готовит почву, пытаясь извлечь для себя максимум пользы из каждого движения. Мы же об этих движениях можем говорить только в сослагательном наклонении и рассуждать чисто теоретически. А Вы как думаете, что имел в виду глава государства?

Игорь Волницки