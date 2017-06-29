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Общество
Опять двойка: гнилые фрукты и овощи обнаружили в детских садах Кишинева
29.06.2017

Экономические агенты продолжают поставлять поврежденные и испорченные фрукты и овощи в детские сады, несмотря на произошедший некоторое время назад скандал в связи с этим.

Управление образования, молодежи и спорта мун. Кишинев в ходе проверок в детских садах сектора Центр и Буюканы обнаружило, что три экономических агента поставляют в дошкольные учреждения поврежденные фрукты и овощи.

Речь идет о предприятии «Nipetgal», которое поставляло гнилые яблоки и картофель, и о предприятии «Tuleibici», снабжавшем детские сады поврежденным и проросшим луком. Кроме того, администраторы некоторых дошкольных учреждений сектора Центр остались недовольны качеством поставляемого куриного мяса. Всего в период с июня 12 по 23 июня Управление образования, молодежи и спорта провело проверки в 34 дошкольных учреждениях.

Стоит отметить, что всего менее года назад в Кишиневе вспыхнул скандал из-за поставляемых просроченных продуктов в детские сады и школы. Прокуроры НАЦ провели серию обысков по делу о фальсификации результатов тендеров при госзакупках продуктов питания для учебных заведений и детских садов, злоупотреблении влиянием, а также активной коррупции.


 
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