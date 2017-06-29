Национальный центр общественного здоровья - самое коррумпированное госучреждение

Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) является самым коррумпированным госучреждением. Как передает "ИНФОТАГ", об этом говорят результаты исследования "Коррупция - самый прибыльный бизнес в Молдове", представленного Институтом развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul в среду на пресс-конференции.

В рамках исследования проводился опрос экономических агентов, 31,1% из которых признались, что больше всего неофициально им приходится платить в НЦОЗ, 26,4% - полиции, 22,3% - таможенной службе, 19,6% - прокуратуре, 18,2% - налоговой инспекции, 17,2% - в судах.

Антирейтинг доверия бизнеса возглавляют примэрии, которым не доверяет 56,5% респондентов, затем следует налоговая служба - 45,7%, таможенная служба - 41,2%, Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов - 41% и Государственная строительная инспекция - 37,9%.

Почти 42% представителей компаний ответили, что решают проблему деньгами, 26,2% - при помощи полезных связей, 18,6% - подарков.

Около 45,4% экономических агентов сообщили, что чаще всего сталкиваются с коррупцией во время государственных проверок, 29,7% - в процессе государственных закупок, 27,4% - при получении разрешительных документов, а 22,9% - при прохождении таможенного контроля.

Опрос показал, что в 35,2% случаях экономические агенты шли на коррупцию по собственной инициативе, а в 44,8% - были вынуждены. При этом 20% затруднились ответить на вопрос.

Главными причинами, по которым экономические агенты не сообщают о коррупции, является недоверие к органам правопорядка (46,7%), страх последствий для компании (35%) и страх перед физической расправой (12,5%).

Опрос проведен Центром исследований и маркетинга CBS-AXA по заказу IDIS Viitorul с 19 апреля по 17 мая, в нем приняло участие 511 компаний из всех регионов страны, за исключением Приднестровья.