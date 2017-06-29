Ягодная отрасль на подъеме

Ассоциация производителей ягод выступает за увеличение потребления свежих ягод в Молдове и запускает по этому случаю специальную кампанию.

Как сообщили "ИНФОТАГ" в ассоциации, компания проводится при поддержке проекта USAID "Современное сельское хозяйство в РМ" и программы "Улучшение продуктивности и доступа на рынки производителей ягод", финансируемого фондом HEKS-Moldova, а также Интегрированной платформы развития ягодной сети посредством программы "Поддержка мер по повышению доверия, финансируемой ЕС и внедряемой UNDP.

Она предусматривает ряд мероприятий, которые будут проводиться в летний период сбора урожая, как в крупных торговых сетях, так и на местах. К примеру, в Кишиневе будут организованы ярмарки Summer Berry Fair с участием производителей ягод с разных регионов страны, в том числе из левобережья Днестра.

Для соответствия международным стандартам безопасности пищевых продуктов и повышения привлекательности предлагаемой продукции ягодникам будет предоставлено 45 тыс. контейнеров. Также им расскажут как обеспечить качество и товарный вид ягод.

По мнению экспертов, ягодная отрасль в РМ находится на подъеме. Больше всего культивируется клубника, малина, смородина, ежевика, крыжовник, черника, облепиха и годжи. В 2015 г. площадь ягодных насаждений составляла порядка 3 тыс. га, а валовой урожай составил 4,7 тыс. т, из которых 83% реализовано на внутреннем рынке, а 17% (820 т) были экспортированы.

К 2021 г. планируется удвоить эти площади, а урожай довести до 14,5 тыс. т.