Самые известные школы завершили зачисление детей в первый класс на первом этапе

Из 134 начальных и средних учебных заведений Кишинева, только 28 завершили на первом этапе потребности в зачислении детей в первый класс. Эта работа окончена на прошлой неделе. Главный специалист Главного управления образования, молодежи и спорта муниципия Кишинева Даниела Шаларь сообщила для IPN, что в 106 школах остались свободными 2148 мест.

По словам Даниелы Шаларь, по сравнению с прошлым годом, охват детьми остался на том же уровне, когда на первом этапе 29 учебных заведений заполнили все существующие свободные места. ,,Самые известные школы не имеют уже свободных мест для приема в первый класс. Речь идет о лицеях им. Мирчи Элиаде, им. Иона Крянгэ, им. Михая Витязул и др. Эти учебные заведения всегда пользовались большим спросом”, сказала Даниела Шаларь.

По ее словам, 100-процентный коэффициент зачисления детей соответствует количеству детей, проживающих в соответствующем школьном округе. ,,В эти учебные заведения, которые заполнили все места на первом этапе, никто не может подавать заявления на втором этапе” сказала Даниела Шаларь.

Главный специалист Главного управления образования, молодежи и спорта отметила, что учебные заведения, открывшие профильные классы, на первом этапе могут принимать детей из других районов. Второй этап зачисления детей, которые не смогли быть зачисленными на первом этапе, будет проходить с 1 по 24 августа. 25 августа будет подтвержден и обнародован окончательный список детей, зачисленных в первый класс.