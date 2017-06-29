Лишение свободы с испытательным сроком для членов ,,группы Петренко”

Члены ,,группы Петренко”, в том числе бывший депутат Григоре Петренко, были приговорены к условному сроку лишения свободы. . Приговор был оглашен вечером в среду вечером, 28 июня, судом сектора Рышкань муниципия Кишинева. Бывший депутат был признан виновным по делу, возбужденном после протеста от 6 сентября 2015 года, и получил четыре с половиной года лишения свободы. Ему придется также заплатить штраф в размере десяти тысяч леев, передает IPN.

Остальные шесть членов получили от трех до четырех лет условно. Все они были освобождены под судебным контролем, до окончательного решения. Тем не менее, обвинение потребовало тюремного заключения с исполнением, а также более сурового наказания.

Григоре Петренко заявил, что члены группы не согласны с вынесенным приговором и рассматривают его нелегальным. ,,Мы обязательно опротестуем приговор в Апелляционном суде, так как сегодня судьи в очередной раз продемонстрировали, что они выполняют политические заказы. Это является политическим делом. Не было никаких доказательств, чтобы доказать нашу вину. Приговор очень суровый и впервые в Молдове граждане осуждены за так называемые массовые беспорядки”, сказал Григоре Петренко, который подчеркнул, что он убежден в том, что приговор является личной расправой председателя ДПМ Владимира Плахотнюка и является попыткой запугивать оппозиционные силы.

Кроме того, бывший депутат объявил, что будет обжаловать это решение в Апелляционном суде и обратиться в Европейский суд по правам человека, с тем, чтобы добиться оправдания.

После вынесения приговора, прокурор по делу сказал, что он будет рассматривать все аргументы суда и примет решение об обжаловании решения судей.