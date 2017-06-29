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Дорин Киртоакэ останется под домашним арестом
29.06.2017

Столичный градоначальник Дорин Киртоакэ остается под домашним арестом. Кишиневская Апелляционная Палата отклонила  сегодня обращение адвокатов, пытавшихся опротестовать судебное решение от 6 июня, согласно которому, срок его домашнего ареста был продлен еще на 30 суток. Указанная информация была подтверждена для нашего портала прокурором курирующим дело генерального примара.

Киртоакэ обвиняется в превышении служебных полномочий, в момент принятии решений по делу о платном паркинге в столице, и рискует оказаться за решеткой на срок до 7 лет.

Поэтому же делу фигурирует и вице-примар столицы Нистор Грозаву, который был отпущен под подписку о невыезде.


 
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