Дорин Киртоакэ останется под домашним арестом

Столичный градоначальник Дорин Киртоакэ остается под домашним арестом. Кишиневская Апелляционная Палата отклонила сегодня обращение адвокатов, пытавшихся опротестовать судебное решение от 6 июня, согласно которому, срок его домашнего ареста был продлен еще на 30 суток. Указанная информация была подтверждена для нашего портала прокурором курирующим дело генерального примара.

Киртоакэ обвиняется в превышении служебных полномочий, в момент принятии решений по делу о платном паркинге в столице, и рискует оказаться за решеткой на срок до 7 лет.

Поэтому же делу фигурирует и вице-примар столицы Нистор Грозаву, который был отпущен под подписку о невыезде.