Источники // К. Бекчиев обменял дир. кресло в Apă-Canal на должность гл. инженера в Chișinău-Gaz?

Начиная с сегодняшнего дня, бывший директор кишиневского водоканала Константин Бекчиев работает в качестве главного инженера предприятия Кишинэу-Газ. Данную информацию подтвердили для портала Deschide.MD наши источники в предприятии.

Мы попытались получить подтверждение данной информации из уст главы Кишинэу-Газ, Руслана Гарбалы, однако в связи с его нахождением на заседании, нас попросили перезвонить позже.

Напомним, что в конце февраля месяца нынешнего года Константин Бекчиев был восстановлен в занимаемой ранее должности решением суда столичного сектора Рышкань. Тем же постановлением предписывается выплатить Бекчиеву почти 34 тысячи леев, в качестве возмещения морального ущерба, и 10,000 леев на оплату расходов юридической помощи.

На второй день после вынесения приговора по данному делу, Антикоррупционная Прокуратура потребовала отстранения его от исполнения обязанностей главы столичного водоканала, в связи с окончанием уголовного преследования по делу о превышении служебных полномочий.

Бывший директор кишиневского водоканала заявил о собственном возвращении в кресло директора столичного поставщика питьевой воды, которое он занимал вплоть до сентября 2016 года, одновременно потребовав возмещения морального ущерба величиной в 300 тысяч леев. По мнению Константина Бекчиева его увольнение было противозаконным.

Константин Бекчиев обвинялся в злоупотреблении служебным положением. По данным прокуратуры, он управлял фирмам приемной дочери, у которых, возглавляемая им организация покупала товары по завышенным ценам. Таким образом, компания приобрела автомобиль Volkswagen Touareg за 650 тысяч леев, кофемашину за 80 тысяч леев, тумбу под телевизор за 30 тысяч леев, сам телевизор за 50 тысяч леев и стол для конференций за 150 тысяч леев. Всего из бюджета компании на подобные покупки было потрачено более двух миллионов леев.

2 сентября прошлого года Бекчиев подал заявление на отпуск в период с 5 сентября 2016 года по 23 марта 2017 года, с просьбой о последующем увольнении с поста директора Apa-Canal. Общее собрание компании отменило отпуск, но утвердило отставку.