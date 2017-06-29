Беспрецедентный случай! Мать с ребенком были выставлены из такси

Беспрецедентный случай произошел в столице.

Мать с двухлетним ребенком были выставлены на улицу средь бела дня таксистом, который был недоволен тем, что ребенок захотел съесть банан, а мать попросила водителя закрыть окна, отмечает NOI.md.

Согласно сообщению на личной странице, Мариана Мищевка возвращалась с консультации из Центра матери и ребенка и вызвала такси, чтобы быстрее добраться домой.

«Сегодня я заказала такси компании 14999 к Центру матери и ребенка, возвращаясь с консультации у врача вместе со своим с мальчиком двух с половиной лет. Когда я села в такси, ребенок захотел съесть банан, который я только что купила, а водитель запретил категорически, сказав, что его автомобиль – не кухня. Я настаивала, говоря, что ребенок проголодался, он ничего не ел утром. Таксист сказал, что можно есть на улице, а я ему говорю, что мы торопимся, было уже почти 2 часа, а в час ребенок уже обычно спит.

Водитель поехал, ребенок плакал, что хочет банан, в такси окна были открыты, а когда я попросила их закрыть, таксист остановился и сказал, что у него в машине нет кондиционера и чтобы мы заказали другую машину. Я была предельно возмущена, ребенок плакал, на улице – самый пик жары, я ему сказала, что подам жалобу, а он ответил, что могу делать, что хочу, и оставил нас посреди улицы. Я вынуждена была вернуться и заказать другое такси.

Я перезвонила в компанию такси и рассказала им эту историю, а девушки извинились и сказали, что поговорят с водителем. Жаль, что я не помню номер автомобиля, это была белая Дачия с серым капотом, а водитель – мужчина старше 40 лет с усами.

Каким черствым нужно быть, чтобы выставить из автомобиля женщину с маленьким ребенком, когда они возвращаются из больницы???», написала молодая мама в своем посте.