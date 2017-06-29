ЭКСКЛЮЗИВ //«ВИТАС»: Платон рассчитывал приобрести «чертову дюжину» депутатов молдавского парламента

В планы Вячеслава Платона входило «приобретение» 13 депутатов Парламента Республики Молдова. Это стало известно благодаря заявлениям Виталия Бурлаку (по кличке Витас), полностью признавшего собственную вину, и приговоренному к 11 годам тюремного заключения, по делу о попытке «подкупа депутатов». В руки журналистов портала Deschide.MD попало окончательное заключение Кишиневской Апелляционной Палаты, включающее показания «Витаса». Помимо этого, наша редакция получила видео материалы, на которых засняты астрономические суммы денег, запрятанные в сейфовые ячейки, арендованные моделью Ириной Баглай, приговоренной к трем годам лишения свободы, с отсрочкой.

«Витас» рассказывает о том, что познакомился с Вячеславом Платоном в 2013 году, в кабинете директора компании Молдасиг, Виталие Бодя. Он то и представил Бурлаку в качестве друга экс-депутата Парламента РМ Вячеслава Ионицэ. После обмена контактными телефонами Витас и Платон перешли к активному общению посредством Вайбера и Силента.

В процессе общения, Платон предложил Витасу подобрать несколько депутатов из группы Либерально-Реформаторской Партии, готовых покинуть формирование. В качестве мотивации предлагаемого исхода из фракции предлагалось следующее «резюме»: Существует группа лиц, заинтересованных в Вашем выходе из фракции. Ваше согласие на этот шаг будет щедро вознаграждено. Однако существует и одно условие: после ухода из существующей фракции, Вы окажетесь не вправе голосовать за проекты и решения не соответствующие интересам и бизнесу этой группы.

Именно Платон посоветовал Витасу обратиться за помощью к бывшему вице-министру внутренних дела, Генадие Косован, который, якобы, располагает влиянием на многих членов парламента. В ходе последующих заявлений сделанных Косованом, следственные органы были в курсе намерений Платона, и поэтому предложили эск-вице поработать под прикрытием.

Последовало изрядное количество дискуссий, в ходе которых Косован проинформировал Витаса о том, что нашел заинтересованных в сделке народных избранников и попросил уточнить сумму гонорара которую предлагается озвучить согласившимся депутатам молдавского парламента. Далее последовала координация действий с Платоном, после чего был дан четкий ответ: по 250 тысяч евро каждому депутату.

6 марта 2014 года Косовану предстояло встретиться с Витасом у торгово-развлекательного комплекса «Джамбо», для того, чтобы убедиться в его «платежеспособности» (наличии средств обещанных Платоном), для осуществления «покупки» депутата Анатол Архире. Наутро второго дня была назначена встреча, в ходе которой предполагалась передача денежных средств. Однако, на второй день произошло задержание с поличным Витаса.

Виталие Бурлаку заявляет о том, что с гражданкой Ириной Баглай они знакомы с детства, и всегда оставались хорошими друзьями. Возможно этот факт подтолкнул его к взятию всей вины на себя, поясняя что модель не имеет к этому делу никакого отношения, и что она лишь хранила деньги по его просьбе в арендованных банковских ячейках «Молдиндконбанка» и «Энергбанка».

Ниже мы публикуем полный текст заявлений Вячеслава Бурлаку, сделанные им перед лицом правосудия.

Чуть ниже Вы можете ознакомиться с видео записями, приложенными к уголовному делу. Речь идет о записях, на которых запечатлены денежные суммы, которые предполагалось использовать для подкупа депутатов молдавского парламента, и которые модель Ирина Баглай хранила в банковских ячейках, а также, задержание с поличным Виталия Бурлаку.

Бывший полицейский Виталие Бурлаку и модель Ирина Баглай были задержаны 7 марта 2014 года, в момент попытки передачи четверти миллиона евро, предназначавшихся для подкупа одного из депутатов парламента, с целью его принуждения покинуть фракцию, членом которой он является. После освобождения из-под предварительного ареста Бурлаку более не являлся на судебные заседания. В результате чего его персона была объявлена в общегосударственный розыск, однако на его имя не получилось выписать мандата на арест, в связи с тем, что он уже более года находился под арестом. В июле месяце 2016 года Виталие Бурлаку был приговорен к 11 годам тюремного заключения. Сам «виновник торжества» во время вынесения приговора не присутствовал.

Судебный процесс продолжался более двух лет, за которые было проведено почти полсотни судебных заседаний, из которых почти треть была отменена ввиду отсутствия либо обвиняемого, либо представителей стороны его защиты.

Приговор по делу попытки подкупа парламентских депутатов был вынесен судьями Суда столичного сектора Буюкань, 12 июля. Обвиняемого приговорили к 11 годам и 4 месяцам тюремного заключения, в пенитенциарном учреждении полузакрытого типа, и выплате штрафа в 160 тысяч леев. Сообщница Витаса «заслужила» трехлетний «отпуск на нарах», но с отсрочкой, сроком на 24 месяца. Помимо этого, согласно решению суда были конфискованы все денежные средства, обнаруженные в ходе уголовного преследования: 553 тыс. евро, 403 тыс. долларов, и 490 тысячи российских рублей, а также, арестованный ранее автомобиль Porsche Cayenne.

По версии адвокатов обоих осужденных, Виталие Бурлаку находился в одной из частных клиник города Тирасполя.