Глава Офиса НАТО в Молдове получила аккредитацию на деятельность в нашей стране

Глава Офиса НАТО в Молдове Кристина Балейсите получила официальную аккредитацию и готова приступить к работе. Однако у нее пока нет кабинета: здание, в котором расположится Офис НАТО, не успевают достроить в срок.

Соглашение об открытии в Кишиневе представительства Североатлантического альянса подписали в ноябре прошлого года премьер Молдовы Павел Филип и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Офис призван способствовать расширению сотрудничества и реализации важных для нашей страны проектов. Партнерство между Молдовой и НАТО продолжается уже 25 лет.