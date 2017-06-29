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Глава Офиса НАТО в Молдове получила аккредитацию на деятельность в нашей стране
29.06.2017

Глава Офиса НАТО в Молдове Кристина Балейсите получила официальную аккредитацию и готова приступить к работе. Однако у нее пока нет кабинета: здание, в котором расположится Офис НАТО, не успевают достроить в срок.   

Соглашение об открытии в Кишиневе представительства Североатлантического альянса подписали в ноябре прошлого года премьер Молдовы Павел Филип и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Офис призван способствовать расширению сотрудничества и реализации важных для нашей страны проектов. Партнерство между Молдовой и НАТО продолжается уже 25 лет.


 
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