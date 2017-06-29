Гражданин Турции сообщил о бомбе в своем багаже в аэропорту Кишинева

Пограничная полиция задержала в аэропорту Кишинева гражданина Турции, объявившего о том, что в его сумке находится 2 килограмма взрывчатки. Мужчина задержан на 72 часа, его привлекут к ответственности за ложное сообщение о теракте.

Мужчина, намеревавшийся вылететь из Кишинева в Стамбул, во время регистрации на рейс сообщил сотруднику аэропорта, что в его багаже содержится 2 кг взрывчатого вещества.

Видимо пытаясь напугать других пассажиров, находящихся зале, он прокричал о наличии в багаже взрывчатки. В этот момент полицейские изолировали мужчину и его багаж.

Вскоре выяснилось, что тревога была ложной. Полиция выясняет мотивы 26-летнего гражданина Турции.

Ему грозит до 2 лет лишения свободы.