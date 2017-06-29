Интервью Особенности футбольного чемпионата Молдовы 2017 года В РМ минувший футбольный чемпионат проведен по системе «осень – весна». С 2018 г. чемпионат начнется весной, и окончится осенью. Футбольный сезон второй половины 2017 г. является переходным. О том, каким он будет корреспонденту агентства «ИНФОТАГ» рассказал Генеральный секретарь Федерации Футбола Молдовы (ФФМ) Николае ЧЕБОТАРЬ.



Н.Ч.: Чемпионат стартует 1 июля и завершится 8 декабря. Если по окончании первенства две первые команды наберут одинаковое количество очков, то «золотой» матч будет сыгран 12 декабря.



Чемпионат проводится в два круга. В Национальной дивизии (НД) борьбу за чемпионское звание поведут 12 команд. По итогам минувшего первенства НД покинула команда «Унгень». Но вошли новые команды «Сфынтул Георге» (Суручень, Яловенский район) и «Спикул» (Кишкэрень, Сынжерейский район).



Команды, занявшие призовые места по окончании чемпионата 2017 г., летом следующего года примут участие в турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Несмотря на то, что первенство будет скоротечным, полагаю, что игры вызовут повышенный интерес у зрителей. Своим накалом, напряжением, бескомпромиссностью. Уже в первом туре, 2 июля, сыграют между собой «Милсами» и «Заря». Этот матч позволит им лучше подготовиться к ответным встречам в рамках Лиги Европы 6 июля.



«И.»: Но это создаст им проблемы в преддверии старта национального чемпионата, после первых матчей в ЛЕ, которые пройдут 29 июня. И если «Заря» принимает своего соперника – «Сараево» (Босния и Герцеговина) дома, то «Милсами, который сыграет в этот же день встречу с «Фола Эш» в Люксембурге, 30 июня предстоит не восстанавливаться после игры, а добираться домой. Да и клубу «Дачия», играющим на выезде со «Шкендия» (Македония), через три дня предстоит играть столичное дерби с «Зимбру». Разные физические и эмоциональные составляющие являются равными стартовыми условиями начала чемпионата?



Н.Ч.: Семидесяти двух часов вполне достаточно, чтобы игроки восстановились после международных встреч. По такому графику играют практически все страны, чьи представители участвуют в турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Молдавские клубы, выступающие в евро кубках, могут обратиться в ФФМ с просьбой о переносе матча на день раньше, либо на день позже.



«И.»: Такие обращения в ФФМ поступили?



Н.Ч.: На момент нашего разговора – нет.



«И.»: Какое количество клубов покинет НД по окончанию первенства?



Н.Ч.: Два клуба, занявшие предпоследнее и последнее места.



«И.»:В какие дни недели будут проводиться матчи в НД?



Н.Ч.: Встречи будут, в основном, проходить в субботу и воскресенье, чтобы любители футбола могли посмотреть большее число игр. Летом дни продолжительные. Команды будут назначать начала встреч в более позднее время, чтобы болельщики имели возможность прийти на стадионы после окончания трудового дня.



«И.» Финал Кубка Молдовы тоже пройдет в конце 2017 г.?



Н.Ч.: Нет. В нынешнем году розыгрыш Кубка завершится проведением встреч 1/8 финала. Четыре команды из НД (занявшие 9 и 10 место по итогам прошлого чемпионата и новички) примут в нем участие, начиная с 1/16 финала. Другие – подключаться на этапе 1/8 финала. Стадия ¼, полуфинал и финал пройдут весной 2018 г. Правила ФИФА перенос кубковых встреч допускают.



«И.»: Такая система розыгрыша Кубка станет постоянной?



Н.Ч.: Не могу однозначно ответить. Поскольку это экспериментальный розыгрыш Кубка. В процессе проведения и по окончании турнира будет принято окончательное решение.



«И.»: Предусмотрены ли «окна» в связи с выступлением национальной сборной в отборочном турнире ЧМ – 2018?



Н.Ч.: Да. Их три. С 28 августа по 5 сентября, со 2 по 10 октября и с 6 - по 14 ноября. В эти периоды матчи в НД проводиться не будут.



«И.»: Если встречи в НД планируется проводить раз в неделю, то с учетом «окон» для сборной и кубковых встреч, команды не смогут завершить чемпионат в начале декабря.



Н.Ч.: Часть игр будет проведена в режиме пятница – суббота и вторник – среда.



«И.»: Предусмотрено ли трансфертное «окно»?



Н.Ч. Их будет два. Первое - с 9 июня по 31 августа. Второе - с 23 по 29 октября.



«И.»: Зачем в середине чемпионата открывать недельное «окно»?



Н.Ч: Регламент ФИФА предписывает открытие двух трансфертных «окон» в течение одного чемпионата.



«И.»: Большинство президентов клубов НД полагают, что команды высшего дивизиона должны проводить матчи на травяных газонах, а не на синтетических покрытиях. Возможно, что их требования правомерны. Но на городских стадионах в Ниспорень и в Чадыр – Лунге уложены искусственные покрытия. Где будут проводить домашние матчи «Сперанца» и «Саксан»?



Н.Ч.: Клуб «Сперанца» заключил договор, и будет проводить их на городском стадионе в Хынчешть.



«И.» Мне довелось в мае побывать на этом стадионе во время полуфинального матча за Кубок Молдовы между «Петрокуб - Хынчешть» и «Шерифом». Поле было в плачевном состоянии. Притом, что погода была не дождливой. Президент ФФМ Павел Чебану в одном из интервью заметил, что на таком поле отскочивший от кочки мяч руками сложно поймать, не то, что укротить его ногами. А в стартующем чемпионате уже две команды должны будут провести на нем 22 домашние встречи. Кто знает, в каком оно будет состоянии, когда настанет слякотная осенняя пора? Полагаете, что поле на стадионе в Хынчешть выдержит такую нагрузку?



Н.Ч.: Перед началом футбольного сезона Комитет по инфраструктуре ФФМ осуществляет инспектирование арен, на которых будут проводиться игры в НД. Была проведена проверка и состояние футбольного поля на городском стадионе в Хынчешть. Сейчас оно в порядке и выдержит нагрузку, если за ним будут следить соответствующим образом. Кроме того, в соответствии Регламентом проведения чемпионата 2017 года, с 15 ноября допускается проведения матчей в НД на полях с искусственным покрытием.



«И.»: Где будет принимать гостей «Саксан»?



Н.Ч.: Для того, чтобы футбольные матчи НД проводились в различных регионах страны, эта проблема будет решена.



«И.»: В Кишкэрень нет стадиона, пригодного для проведения матчей НД нет. Где будет играть домашние матчи «Спикул»?



Н.Ч.: Клуб заключил контракт на их проведение с Оргеевским районным спортивным комплексом.



«И.»: Команда, чья «прописка» Сынжерейский район, будет проводить домашние матчи на стадионе, расположенном в Оргеевском районе. А как же тогда быть болельщикам? К слову сказать, в Ниспорень много любителей футбола приходило смотреть игру местной команды.



Н.Ч.: Профессиональный футбол играется для зрителей. Но если у отдельных спонсоров и меценатов молдавского футбола есть желание организовать и содержать команду, разве ФФМ должна противиться данному стремлению? Будет команда – со временем образуется и соответствующая футбольная инфраструктура. Что касается Ниспорень. Надеемся, что там появится стадион с натуральным газоном.



«И.»: В нынешнем сезоне будет уменьшено число замен в матче с четырех до трех. Чем вызвано нововведение?



Н.Ч.: Рекомендацией ФИФА. По мнению Международной федерации футбольных ассоциаций, количество замен в международных матчах и в играх национальных первенств должно быть одинаковое.

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