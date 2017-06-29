Минфин подготовил ряд поправок в законопроект о налогово-бюджетной политике на 2018 год

Минфин предлагает взимать налог на роскошь и с дорогих автомобилей. Подготовленные поправки в налогово-бюджетную политику касаются машин, выпущенных в последние два года, стоимость которых превышает полтора миллиона леев. По нынешнему обменному курсу, это эквивалентно 75 тысячам евро. Предложены также изменения в налогообложение догоростоящей недвижимости.

Экономические эксперты встретили предложение Минфина одобрительно.

"Эти изменения вписываются в нововведения, которые Молдова начала два года назад. Введение налога на роскошь, на дорогостоящие предметы и недвижимость. В нынешнем году перешли к налообложению дорогих автомобилей. Такая практика применяется во многих странах. Она представляется мне верной и своевременной".

Автовладельцы тоже согласны с предложенными изменениями.

"Думаю, это хорошая идея - облагать налогом дорогие автомобили. Мы платим за малогабаритные машины, почему же богатые не должны платить за свои большие машины?!".

"Если они могут позволить себе такую машину, значит, смогут оплатить и налог".

"Если государство будет одинаково относится ко всем гражданам, то и платить будут все".

Изменения предложены в закон о налогово-бюджетной политике на 2018 год.

Поправки коснулись и налога на дорогостоящую недвижимость. Его предлагается взимать в зависимости не от площади жилья, а от кадастровой стоимости. Платить его станут владельцы одного или нескольких объектов недвижимости, дороже

полутора миллионов леев.

До сих пор налог на роскошь взимали с хозяев домов, площадь которых превышает 120 квадратных метров. В нашей стране таких - почти три тысячи. Подавляющее большинство находятся в столице. Самый большой начисленный в этом году налог на недвижимость составил 106 тысяч леев.