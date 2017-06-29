Тирасполь // Шевчука лишили иммунитета из-за уголовного дела о краже $8 миллионов

Бывший лидер Тирасполя Евгений Шевчук лишен иммунитета. Такое решение приняли «депутаты» так называемого Верховного совета Приднестровья по предложению генерального прокурора региона Анатолия Гурецкого. По его словам, Шевчук создал Стабилизационный фонд, на который было перечислено со специализированного газового счёта (на данный счёт зачислялись средства за потреблённый газ) почти 83 млн приднестровских рублей — порядка $8 млн.

Согласно приднестровскому законодательству, бывшие президенты, вице-президенты и спикеры парламента обладают неприкосновенностью, которую вправе снять Верховный Совет 2/3 голосами.

Отметим, что долг Приднестровья за газ достигает порядка $6 млрд. Президент Игорь Додон зимой во время визита в Москву заявил, что долг Приднестровья за газ в размере $6 млрд - это долг Молдовы вместе с долгом Кишинева в $5 млн.

Впоследствии он отказался от этой мысли. В начале июня президент РМ заявил, что «граждане Молдовы не станут оплачивать потребление газа приднестровским регионом».

Напомним, в начале текущего года администрация Тирасполя попросила у Российской Федерации $130 млн на развитие экономики и ряд консультаций для проведения налоговой и бюджетной реформы.

Также напомним, что в начале мая Приднестровье столкнулось с валютным кризисом. Жители левого берега Днестра вынуждены обращаться к спекулянтам, чтобы купить иностранную валюту и даже молдавские леи, которые продаются на 30-40% дороже, чем по официальному курсу.