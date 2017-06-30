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Юрий Лянкэ покидает руководство ЕНПМ? Вот когда состоится съезд партии!
30.06.2017

Европейская народная партия (ЕНПМ) отложила до осени намеченный на май съезд политформирования.

Корреспонденту портала ТРИБУНА первый вице-председатель ЕНПМ Евгений Карпов заявил, что партия приняла решение отложить проведение съезда ориентировочно на октябрь.

«В мае состоялось заседание Национального совета партии, и было принято решение отложить съезд на осень, ориентировочно на октябрь. Темы будут традиционными для съезда. В любом случае, съезды периодически необходимо проводить. Мы переизберем руководство, утвердим политику партии на последующий период, и др.», — уточнил Карпов.

ТРИБУНА напоминает: ЕНПМ была зарегистрирована 14 августа 2015 года. Согласно уставу партии, съезд ЕНПМ является верховным руководящим органом, принимает все решения партии и очередной съезд созывается раз в четыре года. Внеочередной съезд политформирования может быть созван по решению Национального совета или по требованию 1/3 территориальных организаций.

Андриана Кептине


 
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