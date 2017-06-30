Что связывает визит Бриджит Бринк с арестами Олега Мельничука, Валерия Балабана и Вячеслава Чебана

Между визитом в Кишинев заместителя помощника госсекретаря США из Бюро по европейским и евразийским отношениям Бриджит Бринк и задержанием судьи Олега Мельничука, бывшего генпрокурора Валерия Балабана и бывшего замминистра внутренних дел Вячеслава Чебана существует, самая что ни на есть прямая связь. Как минимум, так утверждает в своем личном блоге журналист Виктор Никитуш.

«На встрече с председателем парламента Республики Молдова Андрианом Канду г-жа Бринк была проинформирована о том, что молдавские власти реализуют план ввода смешанного голосования, и что в этом процессе будут учтены лишь технические и юридические рекомендации экспертов Венецианской комиссии.

Ответ американской стороны не заставил себя долго ждать: 27 июня правительство США приняло решение предоставить Республике Молдова дополнительную финансовую помощь в размере 4,1 млн. долларов США. Помощь поступит посредством программы «Контроль над наркотиками и установление правовых норм» и будет направлена на продвижение верховенства Закона в Республике Молдова», — отмечает источник.

По мнению журналиста, «скорее всего, неслучаен и тот факт, что после еженедельного заседания лидеров ДПМ, председатель партии Влад Плахотнюк заявил, что «в ближайшее время молдавское правительство обозначит свои новые приоритеты». «Среди этих приоритетов есть и следующие меры: а) утверждение и внедрение Закона о реформе правительства; б) обеспечение деятельности Национального агентства публичных услуг, в состав которого войдут пять учреждений, и в результате чего будут снижены тарифы на услуги для населения; в) обеспечение деятельности Национального агентства по разрешению споров в сфере государственных закупок; г) обеспечение деятельности Бюро по возвращению активов, которое будет пополнять государственный бюджет за счет конфискованного имущества лиц, приговоренных судом; д) обеспечение прозрачности деятельности государственных и муниципальных предприятий. Лидер ДПМ также заявил, что этот план действий будет предоставлен и внешним партнерам, чтобы они были в курсе процесса реформирования в Молдове», — утверждает Виктор Никитуш.

Также он считает, что «совсем неудивительно то, что новые приоритеты кабинета министров включают меры по поддержке верховенства Закона». «Задержания судьи Мельничука, бывшего генпрокурора Валерия Балабана и бывшего замминистра МВД Вячеслава Чебана также являются мерами по депаразитации государства», — пишет в завершение журналист.

Кристина Пендя