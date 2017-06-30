Нежданная помощь Владу Плахотнюку и Игорю Додону: «Смешанное голосование является компромиссным решением»

Председатель внепарламентской Народно-социалистической партии Молдовы (НСПМ) Виктор Степанюк не исключает участия возглавляемого им политформирования в следующих парламентских выборах, и утверждает, что смешанное голосование «является компромиссным предложением», которое открывает путь к объединению политических сил и к слиянию партий.

Корреспонденту www.oficial.md на просьбу ответить, примет ли НСПМ участие в следующих парламентских выборах, в случае введения смешанного голосования, Виктор Степанюк заявил: «Конечно, так или иначе, но мы постараемся быть активными, и участвовать в политической жизни страны».

«В партии мы неоднократно обсуждали проблемы избирательной системы. В принципе, мы выступаем за сохранение действующей избирательной системы, пропорциональной, но в предложении президента мы увидели компромисс. Во всем мире применяются разнообразные избирательные системы и акценты везде разные. Те, что выступают за сохранение пропорциональной системы, должны понимать, что нее также есть недостатки, и доказательством тому является политический туризм и коррумпированность депутатов, явления, которые развились у нас за последние 7 лет, и которые сводят на нет волеизъявление граждан в ходе выборов», — отметил лидер НСПМ.

Вместе с тем, лидер НСПМ отметил также и роль смешанной системы выборов в создавшейся в Молдове ситуации. «Предложение Игоря Додона о смешанном голосовании является компромиссным. Оно заслуживает поддержки, потому что дает приднестровскому региону и диаспоре возможность избирать своих депутатов. Не будем забывать, что миллион наших сограждан находится за рубежом. Некоторые считают, что смешанное голосование на руку лишь ДПМ и ПСРМ.

Смешанная избирательная система дает возможность реорганизовать и консолидировать политические силы в преддверии выборов, потому что все они могут выдвинуть в каждом округе общих кандидатов. Эта система позволяет политическим партиям объединяться. Пропорциональная избирательная система хорошо работает в любой европейской и демократической стране, но являемся ли мы такой страной? Мы пока являемся государством, находящимся на переходном этапе. 27 лет мы не можем найти единую концепцию консолидации государства, концепцию формирования гражданина, мы еще не пришли к компромиссу относительно модели модернизации страны и защиты экономических интересов страны на международной арене…», — уточнил Степанюк.

Михаела Коноваль