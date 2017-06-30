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Экономика
Власти Кишинева легализуют контрабанду через Приднестровье «до вступления Молдовы в Евросоюз»
30.06.2017

Контрабандная схема через Приднестровье, легализованная правительством Молдовы в апреле 2015 года путем открытия магазинов duty-free в Приднестровье, останется «до вступления Молдовы в Евросоюз».

С такой инициативой вышло правительство в разработанном проекте Закона налогово-таможенной политике на 2018 год.

Как указано в опубликованном на правительственном сайте PARTICIP.GOV.MD законопроекте, «положения о размещении магазинов duty-free на международных пунктах перехода государственной границы на временно неконтролируемой конституционными властями территории, предусмотренные ст. 93 (1) и ст. 971 – 974, прекратят свое действие с даты вступления Республики Молдова в Европейский союз».

Обращает на себя внимание, что Министерство финансов обусловливает фактическую легализацию контрабанды рекомендациями Миссии EUBAM, Евросоюза и Всемирного банка.

Примечательно, что правительство настаивает на продолжении деятельности магазинов  duty-free в Приднестровье, несмотря на то, что с 3 ноября 2015 года в парламенте находится законопроект № 425 об отмене ст. 971 – 974 Таможенного кодекса, которыми была узаконена деятельность этих магазинов в Приднестровье.

Агентство OMEGA ранее уже сообщало, что формальным инициатором легализации магазинов duty-free в Приднестровье стал нынешний посол Молдовы в ОБСЕ Виктор Осипов, который 8 апреля 2015 года пролоббировал эту тему в качестве вице-премьера правительства.

Примечательно, что после их открытия, в сентябре того же года Осипов на заседании правительства сам признал, что в результате этого решения была легализована контрабанда через магазины duty-free в Приднестровье и внес инициативу об отмене введенных по его инициативе законодательных норм.

«В результате целого ряда исследований, установлено, что через эти магазины был импортирован значительный объем сигарет. Они поступают в страны ЕС и не только, что является контрабандой. Для того, чтобы исключить подобное, прошу аннулировать статьи 971 – 974 из Таможенного кодекса», - заявил 16 сентября 2015 года на заседании правительства Осипов.

Несмотря на то, что в парламент был направлен и соответствующий законопроект, изменяющий Таможенный кодекс, все же эти положения, легализующие контрабанду через территорию непризнанной приднестровской республики, остаются в силе, поскольку контролируемое Демпартией парламентское большинство отказывается его рассматривать.

В нынешней редакции Таможенного кодекса Молдовы, положениями ст. 971 – 974 предусмотрена беспрецедентная для международного права норма, согласно которой «магазин duty-free, находящийся на территории, временно неконтролируемой конституционными органами, является местом продажи товаров под таможенным надзором, без установления мер экономической политики, в специально отведенных местах, на международных пунктах перехода государственной границы».

Этим же законом молдавские власти установили, что «при создании магазинов duty-free на территории, временно не контролируемой конституционными органами, не устанавливается зона таможенного контроля».

В положениях действующего Таможенного кодекса также отмечается, что «в отступление от норм настоящего Кодекса, в случае вывоза/ввоза товаров из/в магазины duty-free, находящиеся на территории, временно не контролируемой конституционными органами, представление и утверждение соответствующих таможенных деклараций будет иметь место под собственную ответственность владельца лицензии на соответствующий род деятельности».

Представители Миссии EUBAM, Делегации Евросоюза в Молдове и Всемирного банка, на рекомендации которых ссылается Министерство финансов Молдовы, пока никак не прокомментировали действия молдавских властей.


 
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