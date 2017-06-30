Вниманию водителей: С сегодняшнего дня меняются Правила дорожного движения!

Уже с сегодняшнего дня вступает в силу ряд изменений в Правилах дорожного движения. Нововведения будут способствовать повышению дисциплины участников дорожного движения и улучшению движения транспорта на общественных дорогах.

Новшества введут следующие изменения в действующие правила дорожного движения:

1. Добавлены новые термины «превентивное вождение», «малый трактор», «парапет» и новые элементы сигнализации;

2. Введение наказания для агрессивных водителей;

3. Исключение положения, обязывающего водителей предоставлять дорожной инспекции обязательный страховой полис гражданской ответственности (RCA). После изменений, авто инструкторы должны будут представить, по требованию, сертификат профессиональной аттестации, предоставляющий им право заниматься данной деятельностью;

4. Увеличение максимально допустимой скорости. Ограничение скорости вне населенных пунктов на некоторых участках дорог будет увеличено от 90 км / ч до 110 км / ч для легковых и грузовых автомобилей, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3.500 кг, а для грузовых автомобилей с максимальной массой более 3 500 кг, а также для тех у которых есть прицеп, предел 70 км / ч может быть увеличен до 90 км / ч. В случае обильных осадков, тумана или, когда на дорогах гололедица, снег, щебень, максимально допустимая скорость вне населенных пунктов будет, по меньшей мере, на не менее 20 км / ч меньше;

5. Новые правила для пешеходных переходов без опознавательных знаков. Теперь водители должны уступить дорогу пешеходам, которые находятся на краю дороги и намереваются пересечь улицу. В случае если пешеход остановился до пешеходного перехода или водитель транспортного средства сбавил скорость, водители других автомобилей, движущихся по соседним полосам, могут продолжить движение только после того, как удостоверились, что на пешеходном переходе нет пешеходов;

6. Стоянка транспортных средств вне специально благоустроенных мест или их расположение таким образом, что они препятствуют передвижению пешеходов будет запрещена. Не разрешается также стоянка транспортных средств с включенными двигателями;

7. Управляющим малыми тракторами, для того, чтобы иметь доступ к общественным дорогам, необходимо оснастить прицеп тормозной системой и специальными элементами сигнализации. Малые трактора будут иметь доступ к модернизированным дорогам только в случае, если по направлению движения существует рудиментарная дорога, и они не смогут перевозить груз, превышающий длину и ширину прицепа

Также, завтра в «Monitorului Oficial» появится приказ об ограничении движения большегрузного транспорта во время жары.