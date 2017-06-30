Андриан Канду: В заключении Венецианской комиссии присутствуют опредёленные политические тенденции

На заключении Венецианской комиссии по проекту закона о смешанной избирательной системе лежит отпечаток политических тенденций. Такое заявление сделал председатель парламента Андриан Канду в эфире передачи „Moldova în direct” на общественном телеканале Moldova 1, передаёт IPN.

„Я никогда не ставил под сомнение профессионализм и объективность экспертов Венецианской комиссии, но иногда у них присутствуют и определённые политические тенденции”, - заявил спикер.

По словам Адриана Канду, одновременно с законопроектом о переходе к смешанной избирательной системе в Молдове, эксперты Венецианской комиссии рассматривали и проект об изменении избирательной системы в Грузии: „Грузинский спикер сообщил об отсутствии политического консенсуса. Заключение Комиссии в случае грузин было положительным, а для нас – отрицательным, по причине отсутствия политического консенсуса”, - привёл аргументы Андриан Канду.

Председатель парламента также отметил, что законодательный орган выполнит рекомендации, касающиеся юридических вопросов, но не рекомендацию по поводу наличия широкого политического консенсуса. „Никогда с момента провозглашения независимости в Республике Молдова не существовало широкого политического консенсуса. Наше общество поляризовано. Заключение Венецианской комиссии содержит два типа рекомендаций: политического и юридического характера. Мы учтём все юридические рекомендации и внедрим их, чтобы у нас была хорошая избирательная система, а выборы проходили как можно лучше и прозрачнее”, - сказал Андриан Канду.