Андрей Нэстасе: После заключения Венецианской комиссии власти должны уйти в отставку

Заключение Венецианской комиссии по проекту закона о смешанной избирательной системе стало тяжёлой пощёчиной молдавским властям, поэтому им следовало уйти в отставку. Об этом заявил председатель ПППДП Андрей Нэстасе в эфире передачи „Punctul pe azi” на телеканале TVR Moldova, передаёт IPN.

„Будь это другие люди, они ушли бы отставку после того, как в реализацию этого проекта ими было вложено столько финансовых и людских ресурсов. Но они этого не сделали, потому что у нас – мафиозные власти”, - заявил Нэстасе.

В ходе передачи лидер ППДП также сообщил, что он является унионистом, но не поддерживает Партию национального единства, почётным председателем которой был избран экс-президент Румынии Траян Бэсеску. „Не хочу, чтобы Бэсеску пришлось пережить большое разочарование. На самом деле, оно станет разочарованием не только для Бэсеску, но и для всех тех людей, которые поверят в эту партию. Я видел, что произошло с ЛДПМ, с ЛП, с ЕНПМ. Люди верили этим партиям, верили, что они приведут их в Европейский союз, осуществят объединение с Румынией. Я не могу верить тем, кто участвовал во власти, возглавляемой Плахотнюком”, - пояснил Нэстасе.

По словам Нэстасе, для изменения положения дел в стране необходимо участие всех граждан: „Когда ДПМ скупала депутатов и примаров „пучком”, как на рынке, я кричал, я призывал граждан вмешаться, защитить своих примаров. Но меня не услышали, и вот к чему мы пришли”.

Андрей Нэстасе сообщил, что ему не хотелось бы проводить протесты, но он от них не откажется. „Я не желаю протестов, я просто хочу, чтобы мы свободно жили в этой стране”, - заявил лидер ПППДП.