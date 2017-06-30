Некоторые категории бюджетников начнут получать талоны на питание с 2018 года

Некоторые категории работников бюджетной сферы станут получать талоны на питание уже со следующего года. Инициативу накануне обсуждали в ходе общественных дебатов.

Как уверена министр здравоохранения Руксанда Главан, нововведение позволит правильно питаться бюджетникам, которым приходится работать по очень плотному графику.

"Сразу после утверждения закона мы начнем дебаты на уровне правительства. Чтобы очень четко регламентировать применение этого закона, направленного на улучшение здоровья населения", - сказала министр здравоохранения Руксанда Главан.

Спикер Андриан Канду предлагает начать пилотную выдачу талонов на питание со следующего года.

"Я обсудил этот вопрос с премьер-министром. Он выразил готовность рассмотреть вместе с министерством финансов возможность выделения из бюджета на будущий год средства на предоставление талонов на питание некоторым категориям работников бюджетной сферы", - отметил председатель парламента Андриан Канду.

Депутаты предлагают более четко определить процедуру выдачи талонов.

"Основная задача этого закона - правильное и своевременное питание работников. Уже бытует мнение, что получатели талонов смогут использовать их только в конце недели, а не каждый день в обеденное время", - сказала депутат ДПМ Валентина Булига.

В ходе дебатов прозвучало предложение о введении электронных талонов.

"Электронные талоны на питание - это новшество. Воплотить такую идею можно только через постановление правительства. Сам законопроект - новаторский, социально ориентированный, мы его поддерживаем", - сказала член Ассоциации европейского бизнеса Сильвия Гросу.

Участники дебатов предложили также ввести талоны на занятия спортом.

Законопроект о талонах на питание уже обсудили с представителями профсоюзов, патронатов, министерств и частных предприятий. Автором инициативы является председатель парламента Андриан Канду. Законопроект касается предприятий, социальный капитал которых превышает десять миллионов леев.