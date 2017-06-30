Как власть загнала примаров в ловушку

Марина ТИМОТИН

Двухлетняя девочка гуляла одна по Центральному рынку Кишинева 20 июня. Ее доставили в городской центр временного размещения и реабилитации детей раннего возраста. Директор Мария Жекю описала ее так: грязная, искусанная комарами, напуганная, голодная, не говорит. В центре ребенок может находиться 45 дней, после чего будет передан органам опеки и попечительства. Когда мать нашлась спустя два дня, выяснилось, что она пьет, а дочь увел знакомый и не вернулся.

Что в этой истории примечательного? Да то, что никто не обратился в примэрию столицы, лично к вице-примару Нистору Грозаву, замещающему арестованного Дорина Киртоакэ, и не предложил позаботиться о девочке. Зато привлекаются к уголовной ответственности Валентин Чимпоеш, примар города Бессарабяска, и Юрий Стамати, примар села Чутешть района Ниспорень, которые не позаботились о детях в ситуации риска.

Полиция ни за что не отвечает – отвечает мэр

Громкое задержание мэра Бессарабки от «Нашей партии» Валентина Чимпоеша силами спецназа произошло 17 марта. Центр по борьбе с торговлей людьми и прокуратура по борьбе с организованной преступностью выяснили, что мэр не обеспечил защиту 13-летней девочки, которую отец склонял к проституции. Следствие ссылается на закон об особой защите детей, находящихся в ситуации риска, и детей, разлученных с родителями. По этому закону мэр представляет местный орган опеки и должен обеспечить защиту несовершеннолетних.

Валентина Чимпоеша суд столичного сектора Чентру арестовал на 30 суток с содержанием в пенитенциаре № 13. Потом он был переведен под судебный контроль. Как рассказал адвокат мэра Юлиан Паскарь, защита ходатайствовала о снятии обвинения: мэр принял все меры, создал комиссию, включив в представителей полиции и органов опеки. По требованию генпрокуратуры судебное заседание назначено на 29 июня и пройдет в Хынчешть.

Юрий Стамати не смог пристроить бездомного... и получил срок

А вот суд над примаром села Чутешть района Ниспорень Юрием Стамати уже прошел стадию разбирательства на заседании коллегии по уголовным делам столичного апелляционного суда. Примар признан виновным в служебной халатности: не смог пристроить 16-летнего бездомного, от которого отказались опекуны.

Сотрудникам генпрокуратуры удалось доказать, что в 2014 году, исполняя обязанности органа опеки, примар распорядился отправить 16-летнего парня, оставшегося без попечения родителей, на трёхнедельное лечение в столичную психиатрическую больницу. По истечении этого срока администрация больницы стала звонить примару, требуя парнишку забрать. Но куда? Примар не смог пристроить подростка, и тот остался в психиатрической клинике ещё 144 дня. Генпрокуратура считает, что это могло повлиять на его психо-эмоциональное состояние, причинить физические и психические страдания.

Почему от подростка отказались опекуны? Причина – его агрессивное поведение. Несовершеннолетний был помещён в центр размещения в Резине, но оказался там единственным «малолеткой», и примар вынужденно направил его на психиатрическое лечение. В итоге получил за это два года и шесть месяцев лишения свободы условно, с лишением права занимать определённые должности в течение пяти лет. Защита апеллирует.

Один закон противоречит другому

По словам юридического консультанта Конгресса местных властей Молдовы Виорела Русу, закон об особой защите детей, находящихся в ситуации риска, и детей, разлученных с родителями, входит в противоречие с законом о местной автономии. Он не предусматривает финансирования местной власти с целью выполнения ею новых функций.

«Разве может примар из уже утвержденного бюджета выделять незапланированные деньги на уход за гражданами, которых закон отправляет на попечение местных властей? – недоумевает юрист. – В местных бюджетах нет средств, они не могут быть дефицитными, в большинстве населенных пунктов нет инфраструктуры соцзащиты. Между тем защита детей – обязанность государства, у которого все это есть, и местным органам можно делегировать часть этих функции лишь с надлежащим обеспечением».

Еще в ходе обсуждения и принятия закона Конгресс местных властей обращал внимание на необходимость разграничение ответственности сторон: «Но этого сделано не было. А сейчас власть не возлагает ответственность на органы полиции или опеки, где много работников, а находит примаров и возлагает на них всю вину вплоть до привлечения к уголовной ответственности».

Парламент против примара

28 июля 2016 года, под занавес весенне-летней сессии, парламент принял пресловутый закон №196 о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты. Статья 320 УК РМ дополнена статьей 3201 «Неисполнение мер защиты жертвы насилия в семье, установленных защитным предписанием». Новая статья подразумевает, что «умышленное неисполнение или уклонение от исполнения мер защиты жертвы насилия в семье, установленных судебной инстанцией в защитном предписании, наказывается неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 160 до 200 часов или лишением свободы на срок до 3 лет».

Эта статья вместе с законом об особой защите детей, находящихся в ситуации риска, и детей, разлученных с родителями захлопнула ловушку. Мэр стал отвечать за граждан в ситуации риска, хотя денег на расходы по этой статье у него нет. Сейчас можно привлечь к уголовной ответственности любого мэра, если того пожелает власть: всегда найдется какой-нибудь папаша, который обижает свою дочь, как это произошло в Бессарабке.

Власть сняла с себя ответственность за пациентов Костюжен

Но создана ловушка не только для мэров - для всех. Власть закрывает интернаты для детей с ограниченными возможностями - и открывает некие коммунитарные дома на 5-10 человек, как тот центр размещения в Резине, откуда примар отправил несовершеннолетнего в костюженскую больницу.

Больные в таких домах могут находиться лишь пять лет, этот срок организаторы отмеряют для того, чтобы приучить их ухаживать за собой и «социализировать». А дальше - в народ! Социальные телеролики призваны приучать нас к мысли о том, что люди с психическими заболеваниями – такие же как все и должны находиться среди нас. Они якобы даже должны голосовать.

Чем это кончается? Бродяги и нищие плодятся на улицах, из сел бредут в Кишинев, по дороге совершая кражи на подворьях домах сельчан. Об этом нам рассказал наш читатель, позвонивший из Анений Ной: «Голодные, измученные, обозленные люди идут пешком через наше село на Кишинев. Они не хотят заработать – хотят украсть. Они не просят кусок хлеба, в котором им никто не отказал бы, - они просят денег, причем очень агрессивно. Нам просто страшно».

По статистике в Молдове около 100 тысяч больных психическими расстройствами. Ежегодно регистрируют около 15 тысяч новых случаев. Большие надежды возлагал в свое время министр здравоохранения Андриан Усатый на новую систему лечебной психиатрии, которая позволила бы сократить количество пациентов, интегрировав их в сферу первичной медицины. Однако позже оказалось, что особенный интерес у министра вызывала психиатрическая больница в Костюжень: эта земля для застройщиков бесценна.

В итоге власти решили «социализировать» пациентов с ментальными расстройствами и вернуть в семью. Кого-то забрали родственники, кто-то нищенствует, бездомным неадекватным людям нечего есть. И за все ответят примары их родных городов, сел и коммун. Что делать – забирать бездомных к себе домой? И даже избиратели бессильны защитить своего избранника.