Спорт Дачия неудачно стартовала в первом квалификационном раунде Лиги Европы (Видео) Разгромным счётом закончился матч Дачия - Шкендия Столчиная Дачия проиграла македонской Шкендии в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы. Игра, прошедшая в городе Струмица, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. В самом начале, втечении 11 минут, Дачия пропустила два быстрых гола. Первый - с пенальти Третий мяч был забит уже во втором тайме. Ответный матч, напомним, состоится 6 июля в Спее и начнется в 19:00. Шкендия (Македония) – Дачия 3:0

Голы: Ибраими, 7 (пен) – 1:0, Радески, 11, - 2:0, Радески, 75 – 3:0. Шкендия: Захов, Бейтулай, Алими, Кукули, Ибраими, Хасани (Абдураими, 78), Вуйчич, Челикович (Мурати, 62), Радески, Штенио (Тотре, 87), Тодоровски. Дачия: Д.Райлян, А.Пащенко, Пуношевац, Сеоане, Ш.Диарра (Илеску, 59), Гавриленко, Фортес, Мамах, Драшкович, Олисаев (Бежан, 54), Жалбэ (О.Андроник, 69). Судья: Криштоф Якубик (Польша). Струмица, стадион "Младость"

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