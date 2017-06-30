Дачия неудачно стартовала в первом квалификационном раунде Лиги Европы (Видео)

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Спорт
Разгромным счётом закончился матч Дачия - Шкендия
Столчиная Дачия проиграла македонской Шкендии в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы. Игра, прошедшая в городе Струмица, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.
В самом начале, втечении 11 минут, Дачия пропустила два быстрых гола. Первый - с пенальти
Третий мяч был забит уже во втором тайме.
Ответный матч, напомним, состоится 6 июля в Спее и начнется в 19:00.
Шкендия (Македония) – Дачия 3:0
Шкендия: Захов, Бейтулай, Алими, Кукули, Ибраими, Хасани (Абдураими, 78), Вуйчич, Челикович (Мурати, 62), Радески, Штенио (Тотре, 87), Тодоровски.
Дачия: Д.Райлян, А.Пащенко, Пуношевац, Сеоане, Ш.Диарра (Илеску, 59), Гавриленко, Фортес, Мамах, Драшкович, Олисаев (Бежан, 54), Жалбэ (О.Андроник, 69).
Судья: Криштоф Якубик (Польша). Струмица, стадион "Младость"
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