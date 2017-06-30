Более 500 человек с ограниченными возможностями получат современные инвалидные коляски

575 людей с ограниченными возможностями получат современные инвалидные коляски благодаря одной из американских благотворительных организаций. 20 кресел уже передали их новым владельцам.

Петру Андроник прикован к инвалидном креслу с 2005 года, после аварии. Раньше он передвигался на старой, часто ломающейся коляске. И вот получил совершенно новую.

«Огромная радость. Когда не можешь ходить на своих ногах, передвигаешься на коляске. И я очень рад. Понятно, что она лучше, поскольку новая. Более удобная. Мы рады, что иностранцы приезжают и помогают нам. - У вас были деньги на новое кресло? - Откуда деньги, если я инвалид первой группы и моя пенсия равна 1000 леев», - признается Петру.

На первом этапе было распределено 20 колясок. Остальные выделят в следующие месяцы. С 2001 года новые люди с ограниченными возможностями получили более 7000 инвалидных кресел.

«Это новые коляски, купленные и произведенные, доставленные сюда за счет вкладов прихожан нашей церкви. Я считаю, что мы, церковь, обязаны помогать нуждающимся», - сказал представитель организации Сергей Коваль.

По данным Республиканского центра протезирования, ортопедии и реабилитации, около 1100 человек с ограниченными возможностями ждут своей очереди на получение инвалидной коляски.