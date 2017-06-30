Тариф на вывоз мусора в столице могут увеличить почти в два раза

В два раза может подорожать вывоз мусора для жителей столицы. Сейчас тариф составляет около пяти леев, а поднять его могут до девяти с лишним леев. О необходимости пересмотреть тариф заявил вице-примар Нистор Грозаву на заседании муниципального совета. Сейчас власти ведут переговоры с жителями Цынцарен о возобновлении работы местной мусорной свалки, а на ее использование, как уже предупреждал Грозаву, понадобятся финансы.

"Совместно с министерством финансов и с финансовой инспекцией пересчитали тариф по вывозу бытовых отходов. Для жильцов многоквартирных домов - 9,25 леев и 18,50 леев для жителей частных домов", - сказал Нистор Грозаву.



Чиновник сослался на то, что тарифы в других городах выше столичных. Например, в Бельцах жильцы платят 16 леев, а владельцы частных домов - 26 леев. Вице-примар даже провёл параллель с румынскими городами, позабыв, впрочем, о том факте, что и средняя зарплата там намного выше. "Дороже всего в Сибиу, Яссах и Тимишоаре - 52 лея, а в Бистрице - примерно 16 леев", - аргументировал Грозаву.



В столице жильцы многоквартирных домов платят за вывоз мусора около пяти леев, а жители частных домов - примерно 11 леев. Грозаву говорит, что исследование, проведенное совместно с Европейским банком реконструкции и развития, высветило необходимость увеличить тариф в три раза до показателя в 16 леев для жильцов многоэтажек.

Если жители Цынцарен дадут свое согласие, на открытие и использование мусорной свалки понадобится около 40 миллионов леев - такую цифру вице-примар озвучил в среду. Грозаву сообщил, что вместимость полигона - около 24-ех миллионов кубометров, то есть использовать ее можно будет еще примерно семь лет.