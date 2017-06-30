Тариф на вывоз мусора в столице могут увеличить почти в два раза

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Экономика
В два раза может подорожать вывоз мусора для жителей столицы. Сейчас тариф составляет около пяти леев, а поднять его могут до девяти с лишним леев. О необходимости пересмотреть тариф заявил вице-примар Нистор Грозаву на заседании муниципального совета. Сейчас власти ведут переговоры с жителями Цынцарен о возобновлении работы местной мусорной свалки, а на ее использование, как уже предупреждал Грозаву, понадобятся финансы.
"Совместно с министерством финансов и с финансовой инспекцией пересчитали тариф по вывозу бытовых отходов. Для жильцов многоквартирных домов - 9,25 леев и 18,50 леев для жителей частных домов", - сказал Нистор Грозаву.
Если жители Цынцарен дадут свое согласие, на открытие и использование мусорной свалки понадобится около 40 миллионов леев - такую цифру вице-примар озвучил в среду. Грозаву сообщил, что вместимость полигона - около 24-ех миллионов кубометров, то есть использовать ее можно будет еще примерно семь лет.
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