В Молдове снижается общее число запланированных проверок

В первом квартале 2017 года была проведена 14 771 контрольная проверка, из которой 7967 – запланированные проверки, что на 12% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, и почти на 40% меньше по сравнению с 2014 годом, передает МОЛДПРЕС.

Как сообщили в Управлении правительства по связям с прессой и протоколу, эти тенденции свидетельствуют о более качественном планировании инспекций контролирующими учреждениями и прогресс в применении методологий контрольного планирования на основе анализа критериев риска.

Анализ данных по каждому контролирующему органу показывает, что больше всего проверок в первом квартале осуществили Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов, Служба госнадзора за общественным здоровьем, Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций, Национальная касса социального страхования и Государственная инспекция по труду.

В то же время в отчетный период отмечалось увеличение процента регистрации данных в информационной системе Государственного реестра контроля с 17% в 2015 году, 28% в 2016 году и до 47% в 2017 году.