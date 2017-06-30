5 необычных вещей, которые экспортирует Молдова

В 2009 году предприниматель Вилен Чеботарь решил открыть первую в Молдове улиточную ферму. Практический опыт фермер получил в Литве. Эта страна считается одним из основных поставщиков улиток для стран Европы. Местная ассоциация улитководов объединяет более 150 (!) ферм. Полученный опыт Вилен Чеботарь решил применить в родной стране. Для этого выбрал земельный участок неподалеку от села Пересечина. Ферма Helix Exporter расположена в живописном месте, вдали от дорог.

Сегодня участок площадью 3500 квадратных метров дает около десяти тонн живых улиток в год. «Урожай» собирают два раза в год: весной и осенью. На продажу идут только те улитки, чьи раковины превышают в диаметре 30 мм.

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УНИКАЛЬНЫЕ БЕЗГЛЮТЕНОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ СОРИЗА

В Молдове производят серию безглютеновых продуктов из сориза, зерна, выведенного молдавским учёными в 70-х годах XX века.

Ирина Балика начала бизнес свой бизнес в 2012 году. С помощью Ассоциации деловых людей Молдовы, ей удалось открыть линию по обработке, фасовке и упаковке продукции из сориза, которая не только поступает в сеть столичных супермаркетов, но и экспортируется в Румынию и Италию.

Сориз – это гибрид сорго и диких форм риса, который объединяет в себе биологические особенности сорго и продовольственную ценность риса. Все продукты делают под маркой BioEm. Из полученного урожая производятся четыре продукта: крупа, хлопья, манная крупа и мука.

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Кошерные вина

В Молдове производят кошерные вина. Это происходит очень необычно и достаточно таинственно из-за строгих правил, которые, однако, не имеют отношения к технологии виноделия. Сам процесс производства кошерных вин очень трудоемкий, потому что если в обычном режиме ёмкость моется один-два раза, то там нужно три-четыре раза промывать (чтобы не было смешивания с остатками обычного вина). Эти дополнительные обработки увеличивают себестоимость готового продукта на 20-30%. На винзавод приезжает раввин, который оценивает ситуацию и имеет полномочия выдавать сертификат о кошерности продукта после того, как убеждается, что всё было произведено согласно всем требованиям.

Опыт изготовления кошерных вин в Молдове есть у нескольких предприятий. Пионером была компания Basavin & Co. Такую продукцию вырабатывали и в Chateau Vartely, и в KVINT. На Dionysos-Mereni кошерные вина изготавливают с 2011 г. каждый год. Кошерные вина продают синагогам в Латвии, Эстонии, Израиле, Канаде, Украине, Великобритании, Германии, Чехии, России и частным заказчикам во все штаты США.

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