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Общество
Красный уровень метеоопасности объявлен в Молдове в связи с жарой
30.06.2017

Государственная гидрометеослужба объявила красный код на завтра во многих районах страны. Температура завтра поднимется до 40 градусов по Цельсию.

До +40 градусов температура ожидается  в районах Леово, Комрат, Кантемир, АТО Гагаузия, Тараклия, Вулканешты.

По словам метеорологов, температурный дискомфорт будет особо ощутим завтра.

В центральных районах страны объявлен оранжевый код метеоопасности. В этих регионах температура воздуха достигнет +38 градусов.

На севере страны будет действовать желтый код. Здесь температура не превысит +35 градусов.

 

 


 
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