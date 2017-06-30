Майя Санду: ДПМ пытается украсть наши голоса - ничего не стоящая ДПМ, трехпроцентная партия

Предложенная властями смешанная избирательная система плохая система, так как она создает много возможностей для нарушений. Данная система означает кражу голосов на следующих парламентских выборах. Данное заявление сделала председатель Партии Действие и Солидарность Майя Санду в ходе передачи „Important” телеканала TVC21, передает IPN.

,,Демократическая партия пытается украсть наши голоса. Ничего не стоящая Демократическая партия, трехпроцентная партия действительно озабочена, что не войдет в следующий парламент, что не сможет обладать контролем над государственными институтами и тогда рухнет эта мафиозная система, которую они создали и при помощи которой продвигают свои интересы, набирают богатства, защищают свою свободу. Вот почему они ищут методы для изменения ситуации”, сказала Майя Санду.

По словам лидера ПАС, в аргументах Венецианской комиссии очень четко написано, что риск, чтобы на определенных независимых депутатах, избранных по округам, было оказано давление со стороны лиц с большими деньгами, очень большой. „То есть, сказано очень ясно, что ДПМ сможет подкупать этих депутатов”, отметила Майя Санду.

По ее мнению, Европейский союз является самым важным партнером Республики Молдова, когда речь идет о защите демократического процесса и у него есть рычаги, чтобы заставить власти отказаться от смешанной избирательной системы. Майя Санду отметила также, что ЕС понял, чем занимаются молдавские власти.