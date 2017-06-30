Родители смогут побывать с детьми в отделениях интенсивной терапии

Законный представитель несовершеннолетнего пациента будет иметь доступ в отделения интенсивной терапии и реанимации вне расписания посещений, в том числе в ночное время. В данном случае необходимо будет согласие заведующего отделением или, в его отсутствии, дежурного врача реаниматолога. Данное положение записано в регламенте, утвержденном Министерством здравоохранения, передает IPN.

В соответствии с пресс-релизом Министерства, несовершеннолетние в возрасте до трех лет могут быть сопровождены постоянно одним из членов семьи. В отношении более старших детей, доступ взрослых лиц будет обеспечен в зависимости от возможностей медицинских учреждений. Доступом в отделение будут пользоваться члены семьи или попечитель, когда ребенок является сиротой или родители уехали из страны.

Законный представитель будет обязан при входе в отделение надеть медицинский халат, кепку, маску и надеть бахилы. Медицинский персонал предоставит им возможность продезинфицировать руки.

Законный представитель будет обязан подписать соглашение, в соответствии с которым он согласится соблюдать правила доступа и поведения в отделениях интенсивной терапии и реанимации. Он возьмет также на себя ответственность не разглашать информацию о состоянии здоровья других пациентов, не фотографировать и не делать видеосъемки.

Медицинский персонал откажет в доступе в отделения интенсивной терапии и реанимации пьяным, находящимся под наркотическим влиянием, агрессивным и с симптомами инфекционных заболеваний законным представителям. Врачи вправе будут отказать взрослым в присутствии при проведении реанимационных процедур в отношении детей.

Отказ в доступе в отделения интенсивной терапии и реанимации будет оформлен в письменном виде на протяжении суток.