Канду пригрозил президенту импичментом // Додон: Хоть завтра!

Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал вчерашнее заявление председателя парламента Андриана Канду о том, что если глава государства попробует заблокировать проект реформы правительства, то рискует быть отстранен от должности. По словам Додона, он готов к возможному импичменту «хоть завтра».

«», — заявил Deschide.MD Игорь Додон.

N-au decât să declanșeze procedura de impeachment măcar și mâine. Eu sunt gata oricând să vin la judecată în fața cetățenilor. Poporul va fi de partea noastră, nu de partea acestei guvernări antisociale. În locul lui Candu, înainte de a mă porni la emisiuni, m-aș mai uita odată în rezultatele «celui mai mare sondaj din istoria Republicii Moldova»”, a declarat Igor Dodon pentru Deschide.MD.

Накануне спикер Андриан Канду на телеканале Moldova 1 знаявил, что реформа правительства состоится. «Даже если нам дорого обойдется то, что я сейчас говорю и будет стоить, в том числе острой политической борьбы на уровне соблюдения Конституции и, соответственно, на уровне политической борьбы, связанной с отстранением от должности и организацией референдума, но это недопустимо», — отметил он.

Канду также высказался по поводу молдавского языка и возвращения к латинской графике. По его словам, Додон — политик, а не филолог или ученый, «который высказывается по этим вопросам».

«Сожалею, что господин Додон делает подобные заявления, которые, на мой взгляд, являются популизмом. Сожалею, что он только подливает масло в огонь и разделяет общество. Мы должны выступать с предложениями, которые объединяют общество и развивают страну, а не возвращают назад в историю... Конечно, мы не вернемся к кириллической графике», — сказал спикер.

В ответ пресс-секретарь президента Ион Чебан сообщил, что «Игорь Додон никогда не говорил про возвращение к кириллической графике».

«Это обычная ложь и спекуляции. Сожалею, что некоторые журналисты безответственно это переняли», — написал Чебан на своей странице в Facebook.

Напомним, во время заседания пресс-клуба «Социальный резонанс» 27 июня в госрезиденции президента в Голеркань один из приднестровских журналистов спросил Игоря Додона о том, что он думает об изучении предмета «История Молдовы», а также о молдавском языке на кириллице и статусе региона в случае федерализации.

Президент ответил, что считает главной задачей введение предмета «Истории Молдовы» в образовательную программу. Он подчеркнул, что изучение этого предмета будет одним из условий для промульгации закона о реформа правительства. Если условие не будет выполнено, он пообещал заблокировать проект.