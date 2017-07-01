Попытка назначить заместителей столичного мэра провалилась

Попытка назначить заместителями столичного мэра Михая Молдовану и Валерия Мунтяну провалилась. На сегодняшнем заседании не было кворума. Собрались на него лишь 16 либеральных советников. Для избрания новых чиновников необходимо не менее 26 голосов.

Либералы раскритиковали отсутствовавших коллег, а социалисты в своё оправдание заявили, что заседание созвали незаконно. По закону, если предложенных мэром кандидатов не утвердят на двух ближайших заседаниях, распоряжение об их назначении подписывает сам градоначальник. Затем документ представят муниципальным советникам.

Также согласно закону, в столичной мэрии должно быть четыре заместителя мэра. Однако с 2016 года работает лишь один - Нистор Грозаву, второго, Влада Котеца, задержали по подозрению в коррупции. Напомним, после задержания и помещения Дорина Киртоакэ под домашний арест фракция ЛП лишила Нистора Грозаву политической поддержки.