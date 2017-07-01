Полиция выясняет обстоятельства бегства Евгения Шевчука из Приднестровья

Генеральный инспекторат полиции выясняет обстоятельства бегства из Приднестровья бывшего тираспольского лидера Евгения Шевчука. Как заявил глава инспектората Александр Пынзарь, проверяются заявления Шевчука о том, что его "заказали".

Он написал в соцсетях, что уехал их региона, заметив слежку. Шевчук утверждает, что его преследовали автомобили службы охраны компании "Шериф". В среду так называемый Верховный совет Приднестровья лишил Шевчука неприкосновенности. Местная прокуратура обвинила его в коррупции и злоупотреблении властью.