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Происшествия
Полиция выясняет обстоятельства бегства Евгения Шевчука из Приднестровья
01.07.2017

Генеральный инспекторат полиции выясняет обстоятельства бегства из Приднестровья бывшего тираспольского лидера Евгения Шевчука. Как заявил глава инспектората Александр Пынзарь, проверяются заявления Шевчука о том, что его "заказали".

Он написал в соцсетях, что уехал их региона, заметив слежку. Шевчук утверждает, что его преследовали автомобили службы охраны компании "Шериф". В среду так называемый Верховный совет Приднестровья лишил Шевчука неприкосновенности. Местная прокуратура обвинила его в коррупции и злоупотреблении властью. 

 


 
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