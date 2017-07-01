Кишинэу, 30 июня / МОЛДПРЕС /. Экономические агенты будут представлять меньше финансовых отчетов в государственные органы, согласно законопроекту, принятому сегодня парламентом в окончательном чтении, - отмечает МОЛДПРЕС.

Документ предусматривает, что агенты будут обязаны ежемесячно представлять один ежемесячный отчет FSIC16 вместо пяти обязательных до сих пор. Новый отчет необходимо будет представить в Государственную налоговую службу (ГНС) до 25 числа каждого месяца.

Унифицированный отчет FSIC16 основан на информации пяти отчетов, и позволит исключить дублирующиеся данные, снизив тем самым объем показателей отчетности на около 40%.

В пояснительной записке к проекту говорится, что реализация унифицированного отчета выгодна как для предприятий, так и для государственных учреждений и является инструментом борьбы с уклонением от уплаты налогов и «зарплатой в конвертах». Для государства, такое изменение законодательства приведет к экономии финансовых ресурсов за счет освобождения Национальной кассы социального страхования (НКСС) и Национальной компании страховой медицины (НКСМ) от обязанности приема и обработки отчетов, эти обязанности, будучи переданы исключительно в ведение ГНС.

До настоящего времени все экономические агенты Молдовы, имеющие в подчинение сотрудников, обязаны были представить пять разных отчетов, относящихся к выплате зарплат и соответствующих налогов, один отчет о сумме выплаченного дохода и подоходном налоге в ГНС, декларацию о начислении и использовании взносов обязательного государственного социального страхования в НКСС, декларацию застрахованных лиц в НКСС, отчет об исчислений взносов обязательного страхования медицинского обслуживания и формуляр, представляющий изменения рабочих отношений между работодателем и работником.

Новые изменения вступят в силу после опубликования в «Monitorul Oficial».

(Корреспондент А. Зара, редактор Л. Алказэ)