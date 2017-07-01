Джеймс Петтит: Молдавские власти занимаются своей консолидацией

Посол США в Республике Молдова заявил о своей разочарованности в связи с тем, что молдавские власти занимаются больше своей консолидацией. Данное заявление он сделал в ходе передачи ,,Ora expertizei” (,,Час экспертизы”) на телеканале Jurnal TV, передает IPN.

,,Очевидно, что у Правительства другие заботы. Я усмотрел меры по укреплению политической власти, а для этого оно вынуждено выполнять определенные задачи. Я понимаю, но было бы лучше, чтобы Правительство продолжало реформы, а результат поможет больше в данном случае, чем изменение, например, избирательной системы”, заявил глава американского посольства в Кишиневе.

Посол США отметил, что он увидел ,,много труда и усилий” со стороны властей в целях разработки и принятия многих законов, однако он не заметил тех же усилий, направленных на их реализацию: ,,Разочарование населения началось после ухода Владимира Воронина от власти. С 2009 года у людей было много надежд. Но уже не может быть речи о терпении. Люди подождали восемь лет для того, чтобы что-то улучшилось и, будучи разочарованными, они уезжают из страны”.

Говоря об избирательной системе, Джеймс Петтит заявил, что это является попыткой молдавских властей консолидировать свою политическую власть. ,,Данная избирательная система существует во многих странах. Но решение Венецианской комиссии было обосновано на нынешней ситуации в Республике Молдова, была усмотрена тенденция властей консолидировать политическую власть и закрепить уже консолидированную власть. Очевидна политическая воля Демократической партии укрепить свою власть и политическое влияние. Я полагаю, что новая избирательная система будет все же принята, вопреки некоторым подсказкам представителей ОБСЕ или экспертов Венецианской комиссии. Если так произойдет, по крайней мере, необходимо учитывать остальные рекомендации Венецианской комиссии, которые могут значительным образом улучшить законодательные рамки”, заявил американский дипломат.