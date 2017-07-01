С приднестровскими номерами больше нельзя ездить на правом берегу Днестра

С сегодняшнего дня, 1 июля, по дорогам общего пользования на правом берегу Днестра больше нельзя передвигаться на автомобилях, зарегистрированных в административно-территориальных единицах левобережья Днестра и в муниципии Бендер. Запрет распространяется на водителей, имеющих молдавские водительские права и проживающих на правом берегу Днестра.

При этом передвижение таких автотранспортных средств допускается в том случае, если они принадлежат хозяйствующим субъектам административно-территориальных единиц левобережья Днестра и муниципия Бендер, и если водители автотранспортных средств являются сотрудниками таковых.

В иных случаях машины с приднестровскими номерами, водители которых проживают на правом берегу Днестра, будут вывозиться на специальную стоянку или парковку ближайшего полицейского участка.

Отвечая на вопрос IPN, пресс-секретарь Национального инспектората патрулирования Наталья Головко разъяснила, что транспортное средство, припаркованное на специальной стоянке, возвращается собственнику, владельцу или их законному представителю сразу после устранения оснований для доставки на эту стоянку. Расходы по доставке транспортного средства на стоянку и оплате его пребывания там должен будет покрыть правонарушитель.

На протяжении последних шести месяцев владельцы автомобилей, зарегистрированных за рубежом или в левобережье Днестра, независимо от срока их эксплуатации, имели возможность поместить свои транспортные средства под молдавский таможенный режим импорта, с уплатой ввозного платежа в размере 30% от ставки, установленной на 2016 год.