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Прощай «трудовая»!... // С 2018 года молдавские трудовые книжки уйдут в историю
01.07.2017

Начиная со следующего года «Трудовые книжки» будут отменены. Это произойдет после того, как в ходе сегодняшнего заседания высший законодательный орган страны проголосовал за проект закона, который предусматривает отмену этих устаревших документов учета рабочего стажа.

Согласно утвержденному парламентом страны закону, будет создана единая платформа учета рабочего стажа, действующая в режиме онлайн, к информационной базе, которой будут подключены Государственная налоговая инспекция, Национальная касса социального страхования и Национальная страховая медицинская компания. Изменения будут осуществляться с целью исключения дублирования предоставленной информации, предоставляемой экономическими агентами государственным ведомствам.

Включенный единый отчет FSIC16, будет ежемесячно предоставляться Государственной налоговой инспекции. Он устранит возможность дублирования информации предоставляемой экономическими агентами, включая до 40 процентов объемов.

Новые поправки предполагают и отмену трудовых книжек, а также, схемы трудоустройства в те или иные компании. Эти данные будут отражаться в едином отчете.

«Трудовые книжки, в их классической форме, являются атрибутами прошлого. Мы живем в 21 веке, когда бумажная волокита является непозволительной. Естественно, этого не произойдет сразу, потому, как будет создаваться реестр», заявил председатель Парламента Андриан Канду, уточнив, что закон вступит в силу, сразу после публикации в «Официальном Мониторе».


 
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