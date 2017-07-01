Экономические агенты смогут осуществлять платежи и переводы до 1,000 €, без специальных разрешений

Экономические агенты, являющиеся резидентами, смогут осуществлять платежи и банковские переводы без предоставления мотивирующих документов, в том случае, если общая сумма сделки не будет превышать одной тысячи евро. Такого рода финансовые операции смогут осуществляться посредством валютных операций, информация о которых не требует оповещения либо разрешения Национального Банка Молдовы.

Нововведение включено в решение Исполнительного Комитета НБМ, посредством которого был изменен Регламент организации функционирования обменных валютных касс.

До вступления в силу изменений, экономические агенты имели право на осуществление платежей и переводов без предоставления подтверждающей документации операторам небанковских услуг, в следующих случаях:

Перевод средств на собственные счета, открытые в финансовых учреждениях за пределами Республики Молдова, на основании разрешений выданных НБМ, предусматривающих возможность осуществления перечисления на эти счета трансфертов со счетов открытых операторами небанковских услуг и не содержащих требования по предоставлению операторам подтверждающих документов.

Переводы на другие счета открытые у тех же либо других операторов;

Единовременные переводы, в форме пожертвований в виде валютных операций, общая сумма которых не превышает одну тысячу евро, при каждом переводе;

Переводы со счета лицензированного банка на его счет, открытый в другом лицензированном банке, либо в финансовом учреждении за пределами Республики Молдова;

Переводы со счета небанковского оператора на собственные счета открытые у другого оператора небанковских платежей.

Оплата за пределами Молдовы государственной пошлины, установленной иностранным законодательством.

Юридические лица, не являющиеся резидентами, также смогут осуществлять платежи за пределы Молдовы, без предоставления подтверждающей документации. Данное условие также действует, в том случае, если сумма переводов не превышает одной тысячи евро. Указанные правила применяются в том случае, если экономические агенты, не являющиеся резидентами, будут осуществлять платежи либо переводы с территории Республики Молдова.