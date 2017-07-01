Экономические агенты смогут осуществлять платежи и переводы до 1,000 €, без специальных разрешений

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Экономика
Экономические агенты, являющиеся резидентами, смогут осуществлять платежи и банковские переводы без предоставления мотивирующих документов, в том случае, если общая сумма сделки не будет превышать одной тысячи евро. Такого рода финансовые операции смогут осуществляться посредством валютных операций, информация о которых не требует оповещения либо разрешения Национального Банка Молдовы.
Нововведение включено в решение Исполнительного Комитета НБМ, посредством которого был изменен Регламент организации функционирования обменных валютных касс.
До вступления в силу изменений, экономические агенты имели право на осуществление платежей и переводов без предоставления подтверждающей документации операторам небанковских услуг, в следующих случаях:
Перевод средств на собственные счета, открытые в финансовых учреждениях за пределами Республики Молдова, на основании разрешений выданных НБМ, предусматривающих возможность осуществления перечисления на эти счета трансфертов со счетов открытых операторами небанковских услуг и не содержащих требования по предоставлению операторам подтверждающих документов.
Юридические лица, не являющиеся резидентами, также смогут осуществлять платежи за пределы Молдовы, без предоставления подтверждающей документации. Данное условие также действует, в том случае, если сумма переводов не превышает одной тысячи евро. Указанные правила применяются в том случае, если экономические агенты, не являющиеся резидентами, будут осуществлять платежи либо переводы с территории Республики Молдова.
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