Стрелец пытался взыскать с Додона 100 тысяч лей

Бывший премьер-министр Молдовы не смог доказать, что заявления президента в его адрес были ложными.

Президент Молдовы Игорь Додон выиграл в Высшей судебной палате дело, инициированное экс-премьером страны, бывшим либерал-демократом Валерием Стрельцом против него. Поводом послужили заявления Додона, сделанные им в бытность председателем Партии социалистов и депутатом парламента.

В частности, Игорь Додон раскрыл подробности о деятельности Стрельца в фирме Caravita, замешанной в краже денег из Banca de Economii. Додон также рассказал, что Стрелец пользовался служебным положением, чтобы его торговля химическими удобрениями и пестицидами процветала. Экс-премьер назвал эти слова ложью и обратился в суд, однако, доказать свою правоту не смог. Судьи Высшей судебной палаты назвали обращение адвокатом необоснованным. Аналогичная участь постигла дело и в суде Буюкан, а также в Апелляционной палате, где обращение Стрельца также было отклонено, пишет Deschide.md.

Примечательно, что Стрелец требовал от Додона 100 тысяч леев за нанесение ему морального ущерба и вреда его профессиональной деятельности, а также 3200 леев и другие траты, понесенные во время судебных разбирательств. Ни одно из этих требований, однако, не было удовлетворено.

Ранее причастность Валерия Стрельца к хищениям из ВЕМ подтвердил и экс-председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслав Ионицэ.