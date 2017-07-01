Мариан Лупу: Те, что против смешанного голосования, боятся людей

Андриана Кептине

В интервью порталу ТРИБУНА председатель парламентской фракции Демократической партии Молдовы (ДПМ) Мариан Лупу ответил на ряд вопросов о нынешней политической ситуации в стране.

Т.: Г-н Лупу, как Вы бы назвали нынешнюю политическую обстановку в стране? Мы спрашиваем, потому что одни называют ее стабильной, а другие – затишьем перед бурей…

М.Л.: Ситуация в стране категорически стабильна. Это видно невооруженным взглядом и находит отражение в макроэкономических показателях, которые свидетельствуют о развитии и экономическом росте. Например, рост ВВП в первом квартале этого года составил 3%, а поступления в бюджет возросли за первые пять месяцев года на более чем 16%, а это позволяет понемногу улучшать уровень жизни граждан и облегчить им жизнь. В условиях нестабильности экономическое развитие невозможно.

T.: Каковы, по Вашему мнению, самые выдающиеся успехи нынешней власти?

М.Л.: Успехов много. И я говорю это не потому, что являюсь представителем этой партии, а потому что они на самом деле выдающиеся.

Одним из них является та же стабильность, о которой мы уже говорили. Это, безусловно, достижение нынешней власти. Другим достижением является обширный процесс реформирования, затронувший многочисленные сферы жизни граждан. Разблокирование внешнего финансирования я также считаю большим успехом нынешней власти. Именно благодаря внешнему финансированию наша страна может позволить себе продолжить курс реформирования, делать инвестиции и внедрять проекты по местному развитию.

T.: Если на чаши весов положить все достижения и неудачи нынешней власти, что перевесит?

М.Л.: Ответ на этот вопрос содержится в результатах последних опросов, где видно, что все больше граждан верят, что страна движется в верном направлении. Люди просто сравнивают ситуацию, которая была, когда мы пришли к власти, с ситуацией нынешней, когда достижений больше, нежели неудач. Конечно, всегда есть место для лучшего, но в нынешнем политическом и экономическом контексте, думаю, было сделано все возможное.

T.: Каковы, на Ваш взгляд, должны быть дальнейшие приоритеты власти?

М.Л: Одним из приоритетов, несомненно, должен быть курс на сближение с ЕС. Этот процесс является ключевым в реализации ряда других задач, на которые мы нацелены. Среди таковых рост уровня жизни и модернизация нашего государства. Повторю еще раз то, что говорил и при других удобных случаях – все, абсолютно все государства, присоединившиеся к ЕС, получили от этого только пользу, став еще более развитыми и еще более благополучными. Того же мы хотим для Республики Молдова. Поэтому мы всегда будем бороться с теми, кто ставит под сомнение курс на сближение Молдовы с ЕС.

Т.: Есть мнение, что правительство Павла Филипа уже сделало свое дело, и реформа правительства предусматривает, в том числе и смену главы кабмина. Как Вы это прокомментируете?

М.Л.: Как я могу комментировать инсинуации? Если б я ответил, это означало бы, что я воспринимаю их всерьез! Чтобы избежать дальнейших спекуляций скажу, что ДПМ не рассматривает вопрос о замене премьер-министра по той простой причине, что нынешнее правительство является самым эффективным за последние 25 лет. И это не только мое мнение. Об этом свидетельствуют и те оценки, что поступают от лица наших внешних партнеров. Уверяю Вас, что наши внешние партнеры крайне требовательны и расчетливы, особенно когда речь идет об оценке деятельности стран, нацеленных на евроинтеграцию.

Т.: Ранее Вы заявляли, что Вас не интересуют должности, и Вы готовы уйти из политики, но некоторые видят в Вас подходящего кандидата на должность главы молдавской дипломатии. Ели б Вам предложили стать министром иностранных дел и европейской интеграции, Вы бы согласились?

М.Л.: Я польщен, но это обычные спекуляции. Не буду отрицать, сейчас я активно занимаюсь обязанностями сопредседателя Парламентской ассамблеи ЕВРОНЕСТ, которая является платформой для диалога между Европейским парламентом и законодательными органами стран-участниц «Восточного партнерства». На этой должности я пытаюсь максимально продвигать интересы нашей страны на международной арене, поэтому, наверное, мне приписали дипломатическую карьеру. Уверяю Вас, я не претендую на должности. Я пытаюсь быть полезным партии там, где мой политический опыт это позволяет. Только и всего.

Т.: Одномандатное голосование станет новым опытом для всех молдавских политиков, в том числе и для Вас. Рискнули бы Вы опробовать это новшество на собственном опыте?

М.Л.: Хочу сказать Вам, что те, кто против смешанного голосования, на самом деле боятся людей. Я не боюсь. Поэтому не вижу причин, по которым я не смог бы баллотироваться в одном из округов.

Т.: Насколько вероятными считаете Вы досрочные парламентские выборы? Спрашиваем, потому что на эту тему сделано очень много заявлений.

М.Л.: Досрочных выборов не хотят ни люди, ни правящая коалиция. Поэтому проведение досрочных выборов, практически, невозможно. Так или иначе, но ДПМ сделает все возможное, чтобы не отдать страну в руки авантюристов, единственной целью которых является захват власти любой ценой. Мы и впредь будем оплотом стабильности и равновесия в молдавской политике.

Т.: Если состоятся досрочные выборы генпримара столицы и партия решит выдвинуть Вас, Вы согласитесь?

М.Л.: Я не знаю, откуда в нашей политике столько страсти к самым невероятным сценариям. Сейчас у нас есть примар, правда, у него действительно проблемы с правосудием, и его отстранения хотят некоторые политические силы. Эти трудности в примэрии должны быть поводом для размышлений, а не для политических спекуляций. Кишинев – наша столица, и наш общий долг сделать этот город европейской столицей. Перед тем как делить город по политическим признакам, для начала следует позаботиться о том, чтобы им лучше управляли.

Т.: По Вашему мнению, как будут развиваться дальнейшие политические события?

М.Л.: Думаю, что дальнейшие политические события будут развиваться в положительном направлении. У нас есть стабильная правящая коалиция, которая выполняет свои функции, и внедряет задачи, установленные в программе правления. Принимаемые нами меры меняют к лучшему нашу страну. Да, есть определенные политические силы, которые пытаются дестабилизировать обстановку, но их попытки тщетны. Молдова в 2017 году уже не та Молдова, что была в 2015 и 2016 гг. Люди это видят, понимают, и делают свой выбор.