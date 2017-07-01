Вслед за экс-президентом Приднестровья в Молдове укрылась и его супруга с малолетней дочерью

Сейчас Евгению и Нине Шевчук намного спокойнее и безопаснее на правом берегу Днестра, чем дома

Если бы кто-то пару лет назад сказал, что экс-президент Приднестровья Евгений Шевчук и экс-министр иностранных дел Нина Штански, ставшая его женой, будут чувствовать себя гораздо комфортнее в Молдове, чем в родном регионе, его бы точно посчитали городским сумасшедшим. Причем, и в Тирасполе, и в Приднестровье. Нина Штански упражнялась в остроумии, всячески поддевая (и была за что! – прим. автора) своих молдавских коллег, обвиняя их по большей части в бездействии. Евгений Шевчук, начавший было «футбольную дипломатию» с тогдашним премьер-министром Молдовы Владимиром Филатом, вскоре ее же благополучно и «заморозил».

И вот, как говорят в плохих американских фильмах, прошли годы. На этой неделе экс-президент Приднестровья, узнавший, что его лишаютнеприкосновенности, «переплыл границу у реки», оказавшись в Молдове. Он, правда, утверждает, что бежал на такси, спасаясь от черных джипов, в которых наверняка сидели его потенциальные убийцы. Но кто в это поверит, учитывая приднестровский КПП, через который его вряд ли пропустили бы. Особенно учитывая тот факт, что «заказ» шел сверху, то есть, якобы от нынешнего руководства региона.

Некоторое время было непонятно, где в это время находилась его супруга – Нина Штански-Шевчук. По словам депутата Верховного совета Приднестровья Андрея Сафонова, она Левобережье не покидала – дескать, к ней претензий у правоохранительных органов нет.

Однако, от внимания СМИ не ускользнула одна короткая фраза, которая была опубликована интернет-порталом alfa24, который, по некоторым данным контролируется бывшим главой Приднестровья: «Известно, что в настоящее время супруга Шевчука Нина Шевчук (Штански) и их малолетняя дочь находятся на территории Молдовы». Иными словами, семья воссоединилась на правом берегу Днестра. Что, в некотором смысле, даже символично. Правда, когда это случилось и каким образом – не сообщается. Наверное, тоже на такси?

КСТАТИ

Как заявил министр юстиции Владимир Чиботару для Deschide. MD, Евгений Шевчук никоим образом не фигурирует в государственном регистре населения РМ. Это значит, что он не является гражданином Молдовы и не документировался в РМ. То есть, он в нашей стране – иностранный гость. Пока неизвестно, зарегистрировался ли он где-то в соответствующих органах или нет.

Игорь КРУДУ