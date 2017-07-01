Шевчук: Беспредел, который развернули в Приднестровье, необходимо политическими методами устранять

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В эксклюзивном интервью экс-президент Евгений Шевчук прояснил детали скандального дела «газовых денег» и стабфонда. Шевчук заявил, что обвинения выдвинуты прокуратурой в рамках выполнения «заказа» по дискредитации его и выдавливанию из Приднестровья как потенциального политического оппонента. Ушел ли Шевчук из политики, и как он оценивает выдвинутые ему обвинения? Что за деньги были в стабфонде, и на что они потрачены?
Против Вас выдвинуто много обвинений, но некоторые звучат довольно сложно для обычного человека. Например, стабилизационный фонд, который якобы украл газовые деньги. Это дело государственное. Там речь о восьми миллионах долларов. Как можете прокомментировать? Что это за фонд?
Абсурдность заявлений о незаконных действиях стабилизационного фонда, конечно, понимают многие мои коллеги, в том числе те, кто и сегодня работают в органах власти и в силовых структурах, но, в силу понятных причин, не смогут высказаться.
Стабилизационный фонд был создан в полном соответствии с законом «О некоммерческих организациях». Все процедуры соблюдены. Фонд создан на основании решения собрания учредителей, там же были сформированы органы управления — Правление и Попечительский совет. Фонд был зарегистрирован как юридическое лицо, имеется свидетельство о государственной регистрации от 5 мая 2012 года. Цели и задачи деятельности Фонда также определены в соответствии законом, а именно с нормами Гражданского кодекса ПМР и Закона ПМР «О некоммерческих организациях».
На деле действия фонда соответствовали этим целям? Ведь бывает, что на бумаге одно, а на деле другое..
Ни одного действия, противоречащего этим целям, не было.
Фонд был создан, и это прописано в его документах, для формирования капитала в целях стабилизации и развития социально-экономического положения в ПМР, а также для финансирования мероприятий социально-гуманитарного характера. Исключительно этим Фонд и занимался.
Сейчас у новых властей появились вопросы к средствам Фонда. Но, согласно закону, средства Фонда образуются из предусмотренных и не противоречащих требованиям на тот момент действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики.
Когда по известно чьей указке депутаты начали поднимать шум вокруг фонда, я лично, будучи президентом, подписал распоряжение о проведении счетной палатой (а это орган контроля при парламенте, а не при президенте) совместно с прокуратурой ПМР проверок деятельности Фонда. При этом именно я настоял на том, чтоб проверка касалась, как поступлений средств, так и их расходования.
Что это были за средства и как расходовались?
Средства, которыми распоряжался Фонд на протяжении своей деятельности были получены от организаций тепло- и энергоснабжения во исполнение статьи 61 Закона о Республиканском бюджете 2012 года, которым правительство было наделено полномочием распределять средства газового счета. Есть соответствующее Постановления Правительства ПМР, есть и заявление правительственной пресс-службы.
Прим.ред.: Постановление Правительства от 28 апреля 2012 года № 41 «Об утверждении положений распределения денежных средств, аккумулирующихся на специальных счетах (энергетическом, аккумулирующем), счетах теплоснабжающих организаций, счетах организаций водопроводно-канализационного хозяйства, открытых для расчётов за потребленные топливно-энергетические ресурсы», разработанного во исполнение статьи 61 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О Республиканском бюджете на 2012 год».
Прим. ред.: Статья 61 Закона ПМР «О республиканском бюджете на 2012 год»
Во изменение норм Закона Приднестровской Молдавской Республики «О некоторых особенностях осуществления расчетов за природный газ» в 2012 году:
а) установить, что денежные средства, аккумулирующиеся на специальных счетах (энергетическом, аккумулирующем), счетах теплоснабжающих организаций, открытых для расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы в соответствии с нормативными правовыми актами органов государственной власти Приднестровской Молдавской Республики, подлежат распределению в порядке, установленном Правительством Приднестровской Молдавской Республики, без изменения величины расходов на регламентные работы, заложенных при формировании тарифов на 2012 год организаций — распорядителей вышеуказанных счетов;
Информация об этом где-то размещалась?
Разумеется, информация о расходовании средств обнародовалась. Этого требует и закон. Отчет о деятельности Стабфонда был опубликован в газете «Днестровская правда» 26 мая 2016 года. Еще тогда те, у кого сегодня так много вопросов, при желании могли ознакомиться с содержанием. Да и сегодня могли бы. Все документы у них есть, да и библиотеки в ПМР нормально функционируют.
Общая сумма средств, полученных на счета Фонда для ведения уставной деятельности за весь период деятельности (2012−2016 гг), составила 88,3 млн руб.
Все расходы Фонда производились на основании решений Правления Фонда в соответствии с приоритетными направлениями деятельности, утверждаемыми Правлением Фонда ежегодно, и составили за весь период его деятельности 87,6 млн руб.
То есть почти полностью освоены средства фонда?
Да. Это так.
Что конкретно финансировалось? Не секрет?
Конечно, не секрет. И я оставлю Вам документы. Как я уже говорил, информация печаталась в газете.
Финансировали обеспечение государственной безопасности. Сумма составила 16,5 млн руб. Это приобретение спецавтотранспорта, спецоборудования для силовых структур. Все знают, какая была ситуация. Нужно было серьезно укреплять эту сферу.
Часть средств направляли на поддержание и развитие инфраструктуры республики. Это 13,5 млн руб., в том числе направленные на ремонт и реконструкцию систем водоснабжения, замену уличных водопроводных сетей, восстановление лифтового хозяйства, электромонтажные работы по освещению городов. Из средств фонда приобрели 12 новых троллейбусов и 6 пассажирских автобусов, модернизировали международные пункты пропуска.
А социальная сфера?
Финансировали и здравоохранение, в том числе организацию сети социальных аптек, ремонт помещений лечебных учреждений, оказание матпомощи для лечения онкобольных за пределами республики, софинансировали приобретение аппаратов искусственной вентиляции лёгких с последующей их передачей на баланс минздрава. Всего на эти цели потрачено 5,5 млн руб.
Примерно такая же сумма израсходована на сохранение объектов культурного наследия, развитие культурных связей и духовности, в том числе на поддержку Тираспольско-Дубоссарской Епархии. Из этих средств была оказана помощь в строительстве Свято-Введенского-Пахомиева женского монастыря и соборного Храма, восстановление Крепостной церкви Александра Невского.
Средства фонда направляли и на социальную поддержку льготных категорий граждан. Это 17,4 млн руб., в том числе направленные на оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны и к двадцатилетию республики гражданам, принявшим участие в становлении и защите Республики, членам семей погибших, вдовам и материям защитников Приднестровья.
Также по обращению правительства были осуществлены расчёты по государственному заказу на ретрансляцию телевизионных и радиопрограмм. Сумма тоже не маленькая — 4,3 млн руб. Денег на эти цели в бюджете не было, а финансирование в итоге позволило обеспечить бесперебойную трансляцию телевизионных каналов, включенных в государственный пакет. Так была погашена за 44c долженность бюджета перед ретранслирующими организациями.
Отдельно выделю улучшение материально-технической базы государственных органов для обеспечения возможности исполнения ими своих госфункций. Фондом 19,6 млн руб. было направлено на ремонт казарм спецподразделений Минобороны, КГБ и МВД ПМР, на обеспечение вещевым имуществом силовых структур, включая ремонт зданий Конституционного суда и Прокуратуры.
Вот это все, что Вы перечислили, сейчас кому принадлежит?
Естественно, все товаро-материальные ценности, оплаченные за счёт средств Фонда, получены госорганами, сразу оприходовались на их баланс и состоят на учете соответствующих министерств и ведомств. Все это никуда не делось. Можно пойти и проверить. Люди этим пользуются. Траты произведены для нужд государства, для людей, не для бизнес-структуры или каких-то чиновников.
Была ли какая-то выгода для лиц, входящих в состав правления фонда, получали ли участники фонда доходы?
Нет. Сам Фонд имуществом не обладает и в интересах лиц, входящих в органы управления Фонда, имущество не приобреталось. Все это много раз проверено. Никто не получал никакой зарплаты или вознаграждений. Фонд также не имел служебного транспорта.
Был ли вердикт счетной палаты, которая проводила проверку?
Да. Есть постановление коллегии Счётной палаты о результатах проверки деятельности Стабилизационного фонда. Об этом писали и СМИ, причем не только государственные. Информации о наличии каких-либо существенных нарушений действующего законодательства как со стороны самого Фонда, так и со стороны органов государственной власти этот вердикт не содержит. На тот момент прокуратура также не усмотрела никаких преступлений в деятельности должностных лиц фонда.
Люди, проводившие проверку, и возглавлявшие Счетную палату были близки к Вам? Иными словами, это люди из Вашего лагеря?
Я не делю людей на лагеря. Повторю, Счетная палата — это орган парламентского контроля. И, соответственно, по закону парламент решает вопрос о назначении председателя Счетной палаты. Обратите внимание, что руководство Счетной палаты с периода проверки Стабфонда практически не изменилось.
Я оставляю вам для опубликования упомянутые документы, чтобы каждый, кто интересуется, мог сам убедиться, что это были за средства и как они расходовались, вплоть до рубля.
Почему именно про стабфонд сейчас так много разговоров?
Анализируя произошедшее, скажу, что история стабфонда больше подходит для формирования негативного имиджа вокруг меня, и в России, и в Приднестровье, так как клич кинут о краже газовых денег. Это громко звучит и привлекает внимание. Поэтому «воровство газовых денег» — это некий маркер для привлечения внимания. Этим, считаю, вредят самому Приднестровью, формируется негативный имидж вокруг сотрудничества, которое выстраивалось не один год.
Как считаете, связаны ли обвинения в Ваш адрес со сменой прокурора? Почему после смены прокурора позиция прокуратуры изменилась?
Считаю, что эти обвинения выдвинуты прокуратурой в рамках выполнения заказа по дискредитации меня и выдавливания из Приднестровья как потенциального политического оппонента.
Мы столкнулись с фактом явной демонстрации того, как правоохранительные органы используются в политической борьбе.
Но насколько известно Вы ушли из политики или это не так?
Я 16 лет занимался политикой и действительно после выборов 2016 года планировал заняться другим направлением. Сейчас очевидно, что тот беспредел, который развернули в Приднестровье, необходимо политическими методами устранять.
Хочу особо подчеркнуть, что Фонд, вокруг которого создали весь этот шум, был создан на основании трех законов и не отмененного до сих пор постановления правительства. Как можно называть его создание незаконным? Расчет наверное на то, что люди не станут или не смогут разобраться в таком сложном вопросе.
Никакого присвоения средств Фонда не было в природе, и это подтверждают документы. Юристы это понимают, а прокурор и подавно должен это знать. И это только один из эпизодов, который я частично прояснил.
Фактически смена президента и смена прокурора демонстрируют разную оценку обстоятельств и фактов. Если каждый президент и прокурор будет пересматривать решения своих предшественников с точки зрения политической конъюнктуры, то у такой политической системы нет будущего.
Понятно, что большинство читателей — это не юристы, но даже беглое прочтение этой информации показывает, что никаких хищений газовых средств не было.
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