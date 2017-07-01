Главная Шевчук: Беспредел, который развернули в Приднестровье, необходимо политическими методами устранять В эксклюзивном интервью экс-президент Евгений Шевчук прояснил детали скандального дела «газовых денег» и стабфонда. Шевчук заявил, что обвинения выдвинуты прокуратурой в рамках выполнения «заказа» по дискредитации его и выдавливанию из Приднестровья как потенциального политического оппонента. Ушел ли Шевчук из политики, и как он оценивает выдвинутые ему обвинения? Что за деньги были в стабфонде, и на что они потрачены? Про­тив Вас выдви­нуто много обви­не­ний, но неко­то­рые зву­чат довольно сложно для обыч­ного чело­века. Напри­мер, ста­би­ли­за­ци­он­ный фонд, кото­рый якобы украл газо­вые деньги. Это дело государ­ствен­ное. Там речь о восьми мил­ли­о­нах дол­ла­ров. Как можете про­ком­мен­ти­ро­вать? Что это за фонд? Абсурд­ность заяв­ле­ний о неза­кон­ных дей­ствиях ста­би­ли­за­ци­он­ного фонда, конечно, пони­мают мно­гие мои кол­леги, в том числе те, кто и сего­дня рабо­тают в орга­нах вла­сти и в сило­вых струк­ту­рах, но, в силу понят­ных при­чин, не смо­гут выска­заться. Ста­би­ли­за­ци­он­ный фонд был создан в пол­ном соот­вет­ствии с зако­ном «О неком­мер­че­ских орга­ни­за­циях». Все про­це­дуры соблю­дены. Фонд создан на осно­ва­нии реше­ния собра­ния учре­ди­те­лей, там же были сфор­ми­ро­ваны органы управ­ле­ния — Прав­ле­ние и Попе­чи­тель­ский совет. Фонд был заре­ги­стри­ро­ван как юри­ди­че­ское лицо, име­ется сви­де­тель­ство о государ­ствен­ной реги­стра­ции от 5 мая 2012 года. Цели и задачи дея­тель­но­сти Фонда также опре­де­лены в соот­вет­ствии зако­ном, а именно с нор­мами Граж­дан­ского кодекса ПМР и Закона ПМР «О неком­мер­че­ских орга­ни­за­циях». На деле дей­ствия фонда соот­вет­ство­вали этим целям? Ведь бывает, что на бумаге одно, а на деле дру­гое.. Ни одного дей­ствия, про­ти­во­ре­ча­щего этим целям, не было. Фонд был создан, и это про­пи­сано в его доку­мен­тах, для фор­ми­ро­ва­ния капи­тала в целях ста­би­ли­за­ции и раз­ви­тия соци­ально-эко­но­ми­че­ского поло­же­ния в ПМР, а также для финан­си­ро­ва­ния меро­при­я­тий соци­ально-гума­ни­тар­ного харак­тера. Исклю­чи­тельно этим Фонд и зани­мался. Сей­час у новых вла­стей появи­лись вопросы к сред­ствам Фонда. Но, согласно закону, сред­ства Фонда обра­зу­ются из преду­смот­рен­ных и не про­ти­во­ре­ча­щих тре­бо­ва­ниям на тот момент дей­ству­ю­щего зако­но­да­тель­ства При­дне­стров­ской Мол­дав­ской Рес­пуб­лики. Когда по известно чьей указке депу­таты начали под­ни­мать шум вокруг фонда, я лично, будучи пре­зи­ден­том, под­пи­сал рас­по­ря­же­ние о про­ве­де­нии счет­ной пала­той (а это орган кон­троля при пар­ла­менте, а не при пре­зи­денте) сов­местно с про­ку­ра­ту­рой ПМР про­ве­рок дея­тель­но­сти Фонда. При этом именно я настоял на том, чтоб про­верка каса­лась, как поступ­ле­ний средств, так и их рас­хо­до­ва­ния. Что это были за сред­ства и как рас­хо­до­ва­лись? Сред­ства, кото­рыми рас­по­ря­жался Фонд на про­тя­же­нии своей дея­тель­но­сти были полу­чены от орга­ни­за­ций тепло- и энер­го­снаб­же­ния во испол­не­ние ста­тьи 61 Закона о Рес­пуб­ли­кан­ском бюд­жете 2012 года, кото­рым пра­ви­тель­ство было наде­лено пол­но­мо­чием рас­пре­де­лять сред­ства газо­вого счета. Есть соот­вет­ству­ю­щее Поста­нов­ле­ния Пра­ви­тель­ства ПМР, есть и заяв­ле­ние пра­ви­тель­ствен­ной пресс-службы. Прим.ред.: Поста­нов­ле­ние Пра­ви­тель­ства от 28 апреля 2012 года № 41 «Об утвер­жде­нии поло­же­ний рас­пре­де­ле­ния денеж­ных средств, акку­му­ли­ру­ю­щихся на спе­ци­аль­ных сче­тах (энер­ге­ти­че­ском, акку­му­ли­ру­ю­щем), сче­тах теп­ло­снаб­жа­ю­щих орга­ни­за­ций, сче­тах орга­ни­за­ций водо­про­водно-кана­ли­за­ци­он­ного хозяй­ства, откры­тых для рас­чё­тов за потреб­лен­ные топ­ливно-энер­ге­ти­че­ские ресурсы», раз­ра­бо­тан­ного во испол­не­ние ста­тьи 61 Закона При­дне­стров­ской Мол­дав­ской Рес­пуб­лики «О Рес­пуб­ли­кан­ском бюд­жете на 2012 год». Прим. ред.: Ста­тья 61 Закона ПМР «О рес­пуб­ли­кан­ском бюд­жете на 2012 год» Во изме­не­ние норм Закона При­дне­стров­ской Мол­дав­ской Рес­пуб­лики «О неко­то­рых осо­бен­но­стях осу­ществ­ле­ния рас­че­тов за при­род­ный газ» в 2012 году: а) уста­но­вить, что денеж­ные сред­ства, акку­му­ли­ру­ю­щи­еся на спе­ци­аль­ных сче­тах (энер­ге­ти­че­ском, акку­му­ли­ру­ю­щем), сче­тах теп­ло­снаб­жа­ю­щих орга­ни­за­ций, откры­тых для рас­че­тов за потреб­лен­ные топ­ливно-энер­ге­ти­че­ские ресурсы в соот­вет­ствии с нор­ма­тив­ными пра­во­выми актами орга­нов государ­ствен­ной вла­сти При­дне­стров­ской Мол­дав­ской Рес­пуб­лики, под­ле­жат рас­пре­де­ле­нию в порядке, уста­нов­лен­ном Пра­ви­тель­ством При­дне­стров­ской Мол­дав­ской Рес­пуб­лики, без изме­не­ния вели­чины рас­хо­дов на регла­мент­ные работы, зало­жен­ных при фор­ми­ро­ва­нии тари­фов на 2012 год орга­ни­за­ций — рас­по­ря­ди­те­лей выше­ука­зан­ных сче­тов; Инфор­ма­ция об этом где-то раз­ме­ща­лась? Разу­ме­ется, инфор­ма­ция о рас­хо­до­ва­нии средств обна­ро­до­ва­лась. Этого тре­бует и закон. Отчет о дея­тель­но­сти Стаб­фонда был опуб­ли­ко­ван в газете «Дне­стров­ская правда» 26 мая 2016 года. Еще тогда те, у кого сего­дня так много вопро­сов, при жела­нии могли озна­ко­миться с содер­жа­нием. Да и сего­дня могли бы. Все доку­менты у них есть, да и биб­лио­теки в ПМР нор­мально функ­ци­о­ни­руют. Общая сумма средств, полу­чен­ных на счета Фонда для веде­ния устав­ной дея­тель­но­сти за весь период дея­тель­но­сти (2012−2016 гг), соста­вила 88,3 млн руб. Все рас­ходы Фонда про­из­во­ди­лись на осно­ва­нии реше­ний Прав­ле­ния Фонда в соот­вет­ствии с при­о­ри­тет­ными направ­ле­ни­ями дея­тель­но­сти, утвер­жда­е­мыми Прав­ле­нием Фонда еже­годно, и соста­вили за весь период его дея­тель­но­сти 87,6 млн руб. То есть почти пол­но­стью осво­ены сред­ства фонда? Да. Это так. Что кон­кретно финан­си­ро­ва­лось? Не сек­рет? Конечно, не сек­рет. И я оставлю Вам доку­менты. Как я уже гово­рил, инфор­ма­ция печа­та­лась в газете. Финан­си­ро­вали обес­пе­че­ние государ­ствен­ной без­опас­но­сти. Сумма соста­вила 16,5 млн руб. Это при­об­ре­те­ние спе­цав­то­транс­порта, спе­ц­обо­ру­до­ва­ния для сило­вых струк­тур. Все знают, какая была ситу­а­ция. Нужно было серьезно укреп­лять эту сферу. Часть средств направ­ляли на под­дер­жа­ние и раз­ви­тие инфра­струк­туры рес­пуб­лики. Это 13,5 млн руб., в том числе направ­лен­ные на ремонт и рекон­струк­цию систем водо­снаб­же­ния, замену улич­ных водо­про­вод­ных сетей, вос­ста­нов­ле­ние лиф­то­вого хозяй­ства, элек­тро­мон­таж­ные работы по осве­ще­нию горо­дов. Из средств фонда при­об­рели 12 новых трол­лей­бу­сов и 6 пас­са­жир­ских авто­бу­сов, модер­ни­зи­ро­вали меж­ду­на­род­ные пункты про­пуска. А соци­аль­ная сфера? Финан­си­ро­вали и здра­во­охра­не­ние, в том числе орга­ни­за­цию сети соци­аль­ных аптек, ремонт поме­ще­ний лечеб­ных учре­жде­ний, ока­за­ние мат­по­мощи для лече­ния онко­боль­ных за пре­де­лами рес­пуб­лики, софи­нан­си­ро­вали при­об­ре­те­ние аппа­ра­тов искус­ствен­ной вен­ти­ля­ции лёг­ких с после­ду­ю­щей их пере­да­чей на баланс мин­здрава. Всего на эти цели потра­чено 5,5 млн руб. При­мерно такая же сумма израс­хо­до­вана на сохра­не­ние объ­ек­тов куль­тур­ного насле­дия, раз­ви­тие куль­тур­ных свя­зей и духов­но­сти, в том числе на под­держку Тирас­поль­ско-Дубоссар­ской Епар­хии. Из этих средств была ока­зана помощь в стро­и­тель­стве Свято-Вве­ден­ского-Пахо­ми­ева жен­ского мона­стыря и собор­ного Храма, вос­ста­нов­ле­ние Кре­пост­ной церкви Алек­сандра Нев­ского. Сред­ства фонда направ­ляли и на соци­аль­ную под­держку льгот­ных кате­го­рий граж­дан. Это 17,4 млн руб., в том числе направ­лен­ные на ока­за­ние помощи вете­ра­нам Вели­кой Оте­че­ствен­ной войны и к два­дца­ти­ле­тию рес­пуб­лики граж­да­нам, при­няв­шим уча­стие в ста­нов­ле­нии и защите Рес­пуб­лики, чле­нам семей погиб­ших, вдо­вам и мате­риям защит­ни­ков При­дне­стро­вья. Также по обра­ще­нию пра­ви­тель­ства были осу­ществ­лены рас­чёты по государ­ствен­ному заказу на ретранс­ля­цию теле­ви­зи­он­ных и радио­про­грамм. Сумма тоже не малень­кая — 4,3 млн руб. Денег на эти цели в бюд­жете не было, а финан­си­ро­ва­ние в итоге поз­во­лило обес­пе­чить бес­пе­ре­бой­ную транс­ля­цию теле­ви­зи­он­ных кана­лов, вклю­чен­ных в государ­ствен­ный пакет. Так была пога­шена за 44c дол­жен­ность бюд­жета перед ретранс­ли­ру­ю­щими орга­ни­за­ци­ями. Отдельно выделю улуч­ше­ние мате­ри­ально-тех­ни­че­ской базы государ­ствен­ных орга­нов для обес­пе­че­ния воз­мож­но­сти испол­не­ния ими своих гос­функ­ций. Фон­дом 19,6 млн руб. было направ­лено на ремонт казарм спец­под­раз­де­ле­ний Мино­бо­роны, КГБ и МВД ПМР, на обес­пе­че­ние веще­вым иму­ще­ством сило­вых струк­тур, вклю­чая ремонт зда­ний Кон­сти­ту­ци­он­ного суда и Про­ку­ра­туры. Вот это все, что Вы пере­чис­лили, сей­час кому при­над­ле­жит? Есте­ственно, все товаро-мате­ри­аль­ные цен­но­сти, опла­чен­ные за счёт средств Фонда, полу­чены госор­га­нами, сразу опри­хо­до­ва­лись на их баланс и состоят на учете соот­вет­ству­ю­щих мини­стерств и ведомств. Все это никуда не делось. Можно пойти и про­ве­рить. Люди этим поль­зу­ются. Траты про­из­ве­дены для нужд госу­дар­ства, для людей, не для биз­нес-струк­туры или каких-то чинов­ни­ков. Была ли какая-то выгода для лиц, вхо­дя­щих в состав прав­ле­ния фонда, полу­чали ли участ­ники фонда доходы? Нет. Сам Фонд иму­ще­ством не обла­дает и в инте­ре­сах лиц, вхо­дя­щих в органы управ­ле­ния Фонда, иму­ще­ство не при­об­ре­та­лось. Все это много раз про­ве­рено. Никто не полу­чал ника­кой зар­платы или воз­на­граж­де­ний. Фонд также не имел слу­жеб­ного транс­порта. Был ли вер­дикт счет­ной палаты, кото­рая про­во­дила про­верку? Да. Есть поста­нов­ле­ние кол­ле­гии Счёт­ной палаты о резуль­та­тах про­верки дея­тель­но­сти Ста­би­ли­за­ци­он­ного фонда. Об этом писали и СМИ, при­чем не только государ­ствен­ные. Инфор­ма­ции о нали­чии каких-либо суще­ствен­ных нару­ше­ний дей­ству­ю­щего зако­но­да­тель­ства как со сто­роны самого Фонда, так и со сто­роны орга­нов государ­ствен­ной вла­сти этот вер­дикт не содер­жит. На тот момент про­ку­ра­тура также не усмот­рела ника­ких пре­ступ­ле­ний в дея­тель­но­сти долж­ност­ных лиц фонда. Люди, про­во­див­шие про­верку, и воз­глав­ляв­шие Счет­ную палату были близки к Вам? Иными сло­вами, это люди из Вашего лагеря? Я не делю людей на лагеря. Повторю, Счет­ная палата — это орган пар­ла­мент­ского кон­троля. И, соот­вет­ственно, по закону пар­ла­мент решает вопрос о назна­че­нии пред­се­да­теля Счет­ной палаты. Обра­тите вни­ма­ние, что руко­вод­ство Счет­ной палаты с пери­ода про­верки Стаб­фонда прак­ти­че­ски не изме­ни­лось. Я остав­ляю вам для опуб­ли­ко­ва­ния упо­мя­ну­тые доку­менты, чтобы каж­дый, кто инте­ре­су­ется, мог сам убе­диться, что это были за сред­ства и как они рас­хо­до­ва­лись, вплоть до рубля. Почему именно про стаб­фонд сей­час так много раз­го­во­ров? Ана­ли­зи­руя про­изо­шед­шее, скажу, что исто­рия стаб­фонда больше под­хо­дит для фор­ми­ро­ва­ния нега­тив­ного ими­джа вокруг меня, и в Рос­сии, и в При­дне­стро­вье, так как клич кинут о краже газо­вых денег. Это громко зву­чит и при­вле­кает вни­ма­ние. Поэтому «воров­ство газо­вых денег» — это некий мар­кер для при­вле­че­ния вни­ма­ния. Этим, счи­таю, вре­дят самому При­дне­стро­вью, фор­ми­ру­ется нега­тив­ный имидж вокруг сотруд­ни­че­ства, кото­рое выстра­и­ва­лось не один год. Как счи­та­ете, свя­заны ли обви­не­ния в Ваш адрес со сме­ной про­ку­рора? Почему после смены про­ку­рора пози­ция про­ку­ра­туры изме­ни­лась? Счи­таю, что эти обви­не­ния выдви­нуты про­ку­ра­ту­рой в рам­ках выпол­не­ния заказа по дис­кре­ди­та­ции меня и выдав­ли­ва­ния из При­дне­стро­вья как потен­ци­аль­ного поли­ти­че­ского оппо­нента. Мы столк­ну­лись с фак­том явной демон­стра­ции того, как пра­во­охра­ни­тель­ные органы исполь­зу­ются в поли­ти­че­ской борьбе. Но насколько известно Вы ушли из поли­тики или это не так? Я 16 лет зани­мался поли­ти­кой и дей­стви­тельно после выбо­ров 2016 года пла­ни­ро­вал заняться дру­гим направ­ле­нием. Сей­час оче­видно, что тот бес­пре­дел, кото­рый раз­вер­нули в При­дне­стро­вье, необ­хо­димо поли­ти­че­скими мето­дами устра­нять. Хочу особо под­черк­нуть, что Фонд, вокруг кото­рого создали весь этот шум, был создан на осно­ва­нии трех зако­нов и не отме­нен­ного до сих пор поста­нов­ле­ния пра­ви­тель­ства. Как можно назы­вать его созда­ние неза­кон­ным? Рас­чет навер­ное на то, что люди не ста­нут или не смо­гут разо­браться в таком слож­ном вопросе. Ника­кого при­сво­е­ния средств Фонда не было в при­роде, и это под­твер­ждают доку­менты. Юри­сты это пони­мают, а про­ку­рор и подавно дол­жен это знать. И это только один из эпи­зо­дов, кото­рый я частично про­яс­нил. Фак­ти­че­ски смена пре­зи­дента и смена про­ку­рора демон­стри­руют раз­ную оценку обсто­я­тельств и фак­тов. Если каж­дый пре­зи­дент и про­ку­рор будет пере­смат­ри­вать реше­ния своих пред­ше­ствен­ни­ков с точки зре­ния поли­ти­че­ской конъ­юнк­туры, то у такой поли­ти­че­ской системы нет буду­щего. Понятно, что боль­шин­ство чита­те­лей — это не юри­сты, но даже бег­лое про­чте­ние этой инфор­ма­ции пока­зы­вает, что ника­ких хище­ний газо­вых средств не было.

alfa24 Количество просмотров: 51 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Обсуждение новости