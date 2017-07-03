Водителям в помощь: Все, что вы хотели знать об изменении ПДД в Молдове в подробностях

На днях вступили в силу самые масштабные за последнее изменения в правилах дорожного движения, подскажем, на что обратить внимание [графика]

По официальной версии, нововведения будут способствовать повышению дисциплины участников дорожного движения и улучшению движения транспорта на общественных дорогах. Итак, рассмотрим, что же изменилось:

Наказание за «агрессивное поведение». Согласно новым правилам, агрессивное поведение — это намеренное осуществление агрессивных маневров, в результате которых создаются необоснованные препятствия дорожному движению и нарушение прав других участников этого движения, что побуждает принять их дополнительные меры для предотвращения ДТП.

Увеличение максимально допустимой скорости. Максимально разрешенная скорость для передвижения легковых автомобилей по национальным трассам, где установлены соответствующие знаки, увеличилась с 90 до 110 км/ч. Для грузовых автомобилей или автомобилей с прицепом, ограничение увеличено с 70 до 90 км/ч. При плохой погоде ограничение уменьшается на 20 км/ч для всех типов авто.

Страховку не показываем. Исключено положение, обязывавшее водителей предоставлять дорожной инспекции обязательный страховой полис гражданской ответственности (RCA).

Правила для пешеходных переходов. Водители должны уступить дорогу пешеходам, которые находятся на краю дороги (ранее пешеход должен был ступить на «зебру») и намереваются (тут уж сами догадывайтесь) пересечь улицу. В случае если пешеход остановился до пешеходного перехода или водитель транспортного средства сбавил скорость, водители других автомобилей, движущихся по соседним полосам, могут продолжить движение только после того, как удостоверились, что на пешеходном переходе нет пешеходов. Больше про ПДД для пешеходов тут.

Стоянка в жилой зоне. В жилой зоне запрещена стоянка автотранспортных средств вне специально оборудованных мест, или их расположение таким образом, который затрудняет проход пешеходов и проезд спецтранспорта. Не разрешается также стоянка транспортных средств с включенными двигателями.

Новые дорожные знаки.

Вот они:

Фото: lifehack.md

Немного о тракторах. Трактористы, если вы нас читаете, то вот: для того, чтобы иметь доступ к общественным дорогам, необходимо оснастить прицеп тормозной системой и специальными элементами сигнализации. Малые трактора будут иметь доступ к модернизированным дорогам только в случае, если по направлению движения существует рудиментарная дорога, и они не смогут перевозить груз, превышающий длину и ширину прицепа.

Жара и большегрузы. Вводятся ограничения движения большегрузного транспорта во время жары.