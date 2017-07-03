Паника на борту самолета Ираклион-Кишинев: Лайнер трещал и кружил час над морем

Вчера, 2 июля, в кишиневском аэропорту должен был приземлиться самолет, выполнявший рейс Ираклион-Кишинев. Самолет авиакомпании Fly One вылетел из аэропорта Крита около полудня, на борту находилось примерно 170 пассажиров, сообщает PRO TV.

Примерно через час полета пилоты обнаружили технические проблемы с шасси самолета и решили вернуться назад.

- В салоне появился дым, все были напуганы, - рассказал пассажир Виталий Кондрацки.

- С самого начала мы чувствовали, что что-то не так, - говорят другие пассажиры. - Мы слышали потрескивание левого крыла самолета во время взлета.

Пассажиры жалуются, что застряли в аэропорту на весь день и не знают, когда попадут в Кишинев.

Самолет должен был прилететь сегодня в Кишинев и забрать очередных отдыхающих в Грецию, которые таким образом потеряли день отдыха. Представители компании FlyOne инцидент не прокомментировали.