3 Июля 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Дорин Киртоакэ оставил республику без гордости
03.07.2017

Почему главный проспект Кишинева - Штефан чел Маре, до сих пор не отремонтирован. Примэрия Кишинева официально объявила о начале ремонта проспекта Штефана чел Маре в мае 2016 года.

Осенью прошлого года мэр столицы Дорин Киртоакэ обещал кишиневцам, что после реконструкции бульвар будет выглядеть "как улицы в европейских столицах", появится шесть полос дороги, новое освещение, дорожки для велосипедистов и парковки для авто. Градоначальник даже назвал дату, когда все должно быть готово — 2 июля 2017 года.

"Мы сделаем бульвар гордостью республики", — пообещал Киртоакэ.

А что видят сейчас кишиневцы? Ремонтные работы на улице все еще ведутся, дорожный участок без разметки… Мэр города находится под следствием и содержится под домашним арестом как подозреваемый по делу о платных парковках.

По данным следствия, в обход действующего законодательства Киртоакэ дал положительное заключение на градостроительные сертификаты, предназначенные для проектировки работ в соответствии с договором о публично-частном партнерстве между мэрией Кишинева и компанией-нерезидентом EME PARKLEITSYSTEM GmbH. Эта фирма и стала победителем тендера в результате мер, предпринятых ответственными служащими столичной мэрии, предпринимателями и бизнесменом, который тайно руководил указанной компанией.

Установлено, что в результате предварительной договоренности, достигнутой между предпринимателем и руководителем столичного управления транспорта Игорем Гамрецким, которому отводилась роль посредника между мэром и бизнесменом, одному из ответственных лиц в мэрии было предложено зарегистрировать в офшорной компании Кипра собственное предприятие, ставшее впоследствии партнером EME PARKLEITSYSTEM GmbH с долевым участием, равным 26% от суммы сделки.

Похожее изображение

Согласно показаниям, полученным в ходе следствия, данная сумма стала бы вознаграждением за подписание контракта между компанией EME PARKLEITSYSTEM GmbH и мэрией Кишинева и должна была быть разделена поровну между Киртоакэ и Гамрецким, то есть по 13% каждому. Действия Киртоакэ попадают под категорию определения "использование служебного положения в личных целях".

Согласно местному законодательству, ему грозит от трех до семи лет тюрьмы.


 
Количество просмотров:
43
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.